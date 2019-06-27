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День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

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У п'ятницю, 28 червня в Україні будуть святкувати День Конституції. Ця дата відзначається щорічно в честь прийняття Конституції України в 1996 році.

Відзначимо, що це єдиний державне свято, закріплений в самій Конституції. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання у віршах і прозі.

День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

Politeka.net

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Привітання з Днем Конституції в віршах

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави голосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по своєму закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас вітаю!

День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

Телеканал 24

Конституція – зберігач прав і свобод,

Це цілий звід законів,

Завдяки головній книзі, у нас є права,

Які не допускають образи і зла.

Всіх громадян України вітаємо,

Повноцінної, мирного життя щиро бажаємо,

Нехай у достатку живе кожна родина,

Нехай розвивається і процвітає наша країна.

День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

Корреспондент.net

Сьогодні важливе свято для країни,

Ми Конституцію України оспівуємо,

Закони вивчаємо до глибини,

І права свої відмінно знаємо.

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

Vgorode

Привітання з Днем Конституції в прозі

У це важливий свято для країни і громадян - День Конституції України, бажаємо кожному благополуччя, родинного щастя, міцного здоров'я та віри в світле, мирне майбутнє нашої улюбленої України! Нехай вам щастить!

День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

superfun.su

З Днем Конституції України. Бажаю миру і процвітання країні, в якій ти будеш себе почувати впевненою, затребуваною і щасливою людиною і громадянином!

Листівки

День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

online.ua

День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

Сайт міста Боярка

День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

Український вартового

День Конституції 2019: поздоровлення у віршах і прозі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.

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