День Кирила і Марії: що можна та що не можна робити в свято

У неділю, 31 січня, православні віряни в Україні шанують пам'ять преподобних Кирила і Марії, батьків знаменитого Сергія Радонезького.

Крім того, на цю дату випадає шанування одного з грецьких Отців Церкви – святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, який жив у 4 столітті. Тому свято в народі прозвали Афанасіїв день, або Афанасій Ломонос. Про головні традиції, заборони і прикмети 31 січня розповідає OBOZREVATEL.

Святі Кирило і Марія жили в 13-14 століттях в Ростовському князівстві. Незважаючи на те, що вони були боярами, пара воліла жити в селі та виховувала своїх дітей – Стефана, Варфоломія (майбутнього преподобного Сергія Радонезького), Петра й Анну – в суворості і роботі простих селян.

Святі неухильно дотримувалися церковних правил, відвідували церкву, молилися і допомагали нужденним, приймали в себе мандрівників. Під час вагітностей Марія тримала суворий піст.

Як сказано в житії, якось, коли вагітна Варфоломієм Марія була в храмі, дитина в її утробі тричі голосно вигукнула. А з перших днів життя немовля дотримувалося посту: нічого не їло по середах і п'ятницях і відмовлялося від молока матері, якщо Марія їла м'ясо.

Коли Варфоломію було 12 років, він попросив у батьків благословення на чернецтво, але Кирило й Марія попросили почекати до їхньої смерті. У літньому віці святі самі прийняли постриг і схиму в Хотьковскому Покровському монастирі недалеко від Радонежа. Померли вони в 1337 році, благословивши сина на чернечий подвиг. Їхні мощі спочивають в Покровському соборі.

Назва свята – Афанасій Ломонос – пояснюється тим, що зазвичай цього дня наступали сильні морози. "Афанасій-ломонос – бережи щоки та носа", – казали в народі.

Вважалося, що на Афанасія відьми літають на шабаш, після чого намагаються нашкодити людям. Тому наші пращури за звичаєм виганяли нечисту силу з дому. Знахарі заговорювали пічні труби, щоб відьма не змогла залетіти через них до хати, а прості селяни брали батоги і голоблі та стукали ними по стінах хат у селі.

У деяких регіонах Афанасіїв день називали "гусячим святом". У цей час птахів починали годувати зерном.

Заметіль – до пізньої весни, опівдні світить сонце – до ранньої.

Ворони кружляють зграями – до міцного морозу.

Ясний захід і мороз – холоди продовжаться.

Хрестити хлопчиків, щоб, за прикметою, не накликати на них чоловіче безсилля і втрату енергії.

Переїжджати – інакше в новій оселі будуть сварки та скандали.

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