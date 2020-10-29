Коли День Казанської ікони Божої Матері: що можна і що не можна робити в свято

У середу, 4 листопада, відзначається свято на честь Казанської ікони Божої Матері – однієї з найбільш шанованих у православ'ї.

Чудотворний образ шанується церквою двічі на рік. 21 липня відзначається Казанська Літня, 4 листопада – Казанська Осіння. OBOZREVATEL розповідає про традиції, історію свята, а також про те, в чому допомагає ікона та що не можна робити в цей день.

Історія свята

Свято Казанської ікони Божої Матері, що відзначається 4 листопада, пов'язане з подіями, що відбулися 1612 року – звільненням Москви від польських військ. Казанська ікона тоді була головним символом народного ополчення. Після позбавлення Москви від загарбників князь Дмитро Пожарський побудував у центрі міста Казанський собор, в який 1636 року було поміщено чудотворний образ. 1649 року цар Олексій Михайлович розпорядився зробити святкування Казанської ікони загальнодержавним.

Що стосується літнього святкування на честь Казанської ікони, 21 липня відзначають явлення святого образу. Так, після великої пожежі в Казані 1579 року десятирічній дівчинці Матроні уві сні явилася Пресвята Богородиця і звеліла відкопати її ікону з попелища в зазначеному місці. Святиню там дійсно знайшли – абсолютно не пошкоджену вогнем.

Свято Казанської ікони Божої Матері відзначається двічі на рік kp.ru

Традиції на Казанську Осінню

Віряни 4 листопада відвідують храми, де біля ікони Казанської Божої Матері моляться про здоров'я близьких і про мир на рідній землі.

Шлюб, укладений у День Казанської ікони Божої Матері, за прикметою, буде особливо міцним. При цьому вважається, що батьки повинні подарувати молодим Казанську ікону.

Дівчата на виданні в старовину вирушали в гай, де дивилися, як у дзеркало, в листочок берези, вкритий інеєм. Вважалося, що цей ритуал розкриває красу і допомагає швидше вийти заміж.

Святий образ, куплений у свято, вважається наділеним особливою силою. Казанська ікона захищає дім від пожежі, хвороб і недобрих гостей.

Віряни 4 листопада відвідують храми, щоб помолитися біля ікони Казанської Божої Матері n71.ru

Прикмети 4 листопада

У День Казанської Богоматері завжди йде дощ.

Вранці туман – ще буде тепло.

Що Казанська покаже, те й зима скаже.

Ясний день – до похолодання.

Хто одружиться – буде щасливий.

За прикметою, в День Казанської Богоматері завжди йде дощ Pixabay

Що не можна робити в День Казанської ікони Божої Матері

Лаятися, злитися, конфліктувати, лихословити, допускати погані помисли, бажати будь-кому зла. Ці заборони актуальні й у будь-який інший день, але в церковні свята віряни особливо прагнуть дотримуватися їх.

Домашні справи і важку фізичну працю рекомендується перенести на інший день.

Вважається, що на Казанську Осінню не можна виїжджати в далеку дорогу – шлях назад буде довгим.

У чому допомагає Казанська ікона Божої Матері

Оскільки Казанську ікону вважають покровителькою, сім'ї, жінок і дітей, нею благословляють молодят, дарують на вінчання і хрещення.

Перед нею моляться про кохання, заміжжя, сімейне щастя, про здоров'я дітей і чоловіка. Також просять про спокій удома, народження дитини, про зцілення від хвороб (особливо очей) і про мудрість для прийняття правильного рішення.

Молитва Казанської ікони Божої Матері

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя, являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

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