День Казанської ікони Божої Матері: молитва, традиції та заборони 21 липня

Православна церква 21 липня відзначає свято на честь однієї з найбільш шанованих ікон – Казанської ікони Пресвятoй Богородиці.

З цією іконою пов'язано багато чудес, нею благословляють молодят і дарують на вінчання і хрещення дітей. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про свято, його історію, традиції і про те, що не можна робити цього дня.

Привітання з Казанської іконою Божої Матері Pinterest

Історія свята

У православ'ї Казанській ікони Божої Матері присвячено два свята: 21 липня і 4 листопада. Перший з них відзначається в пам'ять явлення ікони.

Набуття ікони відбулося в 1579 році, після великої пожежі в Казані, яка знищила частину міста. Десятирічній дівчинці Матрони, доньці селянина, який втратив будинок під час пожежі, уві сні з'явилася Пресвята Богородиця і звеліла відкопати її ікону з попелища в зазначеному місці.

На глибині близько метра в тому місці дійсно було знайдено ікону – абсолютно не пошкоджену вогнем. На місці явлення ікони було збудовано Богородицький дівочий монастир, першою монахинею якого стала Матрона, яка прийняла ім'я Маври.

Казанську ікону Божої Матері було набуто в 1579 році tuganaylar.ru

У чому допомагає Казанська ікона Божої Матері

Оскільки Казанську ікону вважають покровителькою, сім'ї, жінок і дітей, нею благословляють молодят, дарують на вінчання і хрещення.

Перед нею моляться про кохання, заміжжя, сімейне щастя, про здоров'я дітей і чоловіка. Також просять про спокій будинку, народження дитини, про зцілення від хвороб (особливо очей) і про мудрість для прийняття правильного рішення.

Казанська ікона Божої Матері minevsky.ru

Традиції свята

Наші предки цей день називали "Казанська літня", в цей час починалися збір урожаю і жнива. Однак у деяких регіонах заборонялося працювати, люди влаштовували гуляння на честь свята, які тривали до кількох днів.

Вважається, що шлюб, укладений 21 липня, в день Казанської Божої Матері, буде міцним і щасливим.

Прикмети на 21 липня

На Казанському тижні немає дощу – піде на Іллінський (на початку серпня).

По погоді на Казанську судять про майбутню зиму.

Чорниця дозріла – настав час жнив.

Бджоли агресивні – до посухи.

По погоді на Казанську судять про майбутню зиму Pixabay

Що не можна робити в День Казанської ікони Божої Матері

лаятися, злитися, лихословити;

займатися хатньою роботою: краще приділити час душі та сходити до церкви помолитися.

Молитва Божої Матері перед іконою "Казанська"

О, Пресвята Госпоже, Владичице Богородице! Зі страхом, вірою і любов'ю перед чесною і чудотворною іконою молимо Тебе: не відверни лиця Твого від тих, хто вдається до Тебе. Визволи всіх, хто молиться тобі, від падінь гріховних, від наклепу злих людей, від усяких спокус, скорбот, хвороб, бід і раптової смерті. Даруй нам дух руйнування, смирення серця, чистоту думок, виправлення гріховного життя і залишення гріхів, так всі оспівують велич і милість Твою.

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