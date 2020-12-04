День Катерини 2020: що категорично не можна робити у свято

У понеділок, 7 грудня, православні християни будуть шанувати пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської.

Ця свята вважається покровителькою кохання та шлюбу, тому в народі день її вшанування відомий як Свято дівочої долі, Катерина Жонодавиця, а також Катеринин день або Катерина Санниця. Про головні традиції, прикмети і забобони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Як зазначено в життєписі святої, великомучениця Катерина народилася в 287 році в Олександрії (зараз Єгипет) в родині знатних людей. Її мати була таємною християнкою і виховала доньку в своїй вірі. За переказами, після хрещення Катерині уві сні явився Ісус Христос і вручив кільце, назвавши своєю нареченою. Тому свята відома ще під прізвиськом "наречена Христова".

Катерина стала проповідувати християнство. Одного разу вона прийшла до храму під час принесення жертви язичницьким богам, яке здійснював імператор Максимін Даза, і закликала його прийняти християнство.

Вражений її красою, Максимин запросив святу до палацу і спробував умовити зректися істинної віри. Побачивши, що дівчина непохитна, правитель наказав піддати тортурам Катерину. Її били воловими жилами, а потім кинули до темниці. Коли святу вирішили катувати за допомогою коліс, що оберталися в різні боки, ангел, що зійшов з небес, зруйнував знаряддя для катувань.

Дружина Максимина, дізнавшись про це, прийняла християнство і також стала викривати свого чоловіка, але її було страчено. Також були засуджені до страти воєначальник Порфирій і 200 воїнів, яких Катерина звернула в свою віру.

Коли Максиміан знову покликав до себе великомученицю і запропонував їй стати його дружиною, якщо вона принесе жертву язичницьким богам, Катерина відмовилася. Тоді Максиміан наказав відсікти їй голову. За переказами, замість крові з рани текло молоко.

Великомучениці Катерині віряни моляться про щасливий шлюб, добрих женихів і наречених, а також при важких пологах.

Дівчата, які мріють про кохання, з ранку 7 грудня йдуть до церкви, щоб помолитися біля ікони святої Катерини.

Наші предки традиційно влаштовували перегони на санках, у яких брало участь все село. Звідси пішла назви свята – Катерина Санниця.

Катеринин день припадає на Різдвяний піст, тому святкувати шумно його не прийнято; до столу подають пісну їжу.

Увечері напередодні Катерини незаміжні дівчата збиралися на вечорниці і ворожили на судженого. Наприклад, садили молоду гілочку вишні вдома: якщо розцвіла до Різдва або Нового року – це означало швидке заміжжя. Також гілки ставили в воду. Чия розквітне першою – та дівчина і вийде першою заміж.

Катерина по воді – Різдво по льоді.

Тепла погода – морози вдарять тільки після 17 грудня.

На святу Катерину ховайся під перину.

Круги навколо Місяця – до морозу.

На Катерини холодно – буде голодно.

Ясна погода – зима буде морозною.

Займатися важкою фізичною працею і рукоділлям дівчатам: згідно з повір'ям, це полегшить пологи в майбутньому.

Влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

Розводити багаття або запалювати вогонь у печі, щоб, як кажуть забобонні люди, "життя не задимілося".

Свята Катерино, діво і Великомученице, істинна Христова наречена! Молимо, благодатну тебе, що Христа прийняла у серце своє. Бо, посоромивши зухвальство заблудлих красномовців, несвідомістю сповнених, до віри істинної їх направила. Тіло своє на муки великі віддавши за любов до Бога, ти, як діва непохитна, не подолана була; в нагороду за муки небесних осель сподобилася ти й вічною славою втішаєшся. В надії на неї, Великомученице, подвигом твоїм і нас стверди. І з тобою в небесній оселі Господа і Владику нашого Ісуса Христа з Отцем і Святим Духом восхвалимо і прославимо на віки віків. Амінь.

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