День капітуляції: чому Україна не відзначає 23 лютого

23 лютого в Україні довгий час святкували День захисника Вітчизни, але з 2014 року держава відмовилася від цього свята.

Так, в української армії з'явився своє свято – День захисника України, який відзначають 14 жовтня. Однак 23 лютого досі залишається в деяких пострадянських країнах головним святом чоловіків. Яка історія цього дня і чому Україна відмовилася відзначати День захисника Вітчизни 23 лютого, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому Україна не відзначає 23 лютого 24 канал

23 лютого: історія свята

Історія свята 23 лютого бере свій початок з 1918 року. Так, у січні 1918-го Рада народних комісарів Радянської Росії видала Декрет про створення Робітничо-селянської Червоної армії.

А в січні вже 1919 року голова Вищої військової інспекції РСЧА Микола Подвойський відправив до ВЦВК пропозицію відсвяткувати річницю РСЧА 28 січня. Але його пропозиція прибула із запізненням і прийнята не була.

Чому Україна не відзначає 23 лютого фото: unian.ua

Усе ж 24 числа президія Моссовєта розглянула питання "Про влаштування свята в ознаменування річниці створення Червоної армії" і поєднала святкування з Днем червоного подарунка – 17 лютого. Але оскільки 17 лютого випало на понеділок, то й річницю РСЧА відклали на найближчу неділю 23 лютого.

Пізніше Йосип Сталін по-іншому пояснив, чому День Червоної армії відзначався 23 лютого: нібито цього дня 1918 року загони більшовиків розбили німецьку армію під Псковом. Але насправді ж у ці дні Червона армія капітулювала перед Німеччиною: на засіданні ЦК РСДРП (б) прийняли ультиматум німецького командування.

Сталін по-своєму пояснював відзначення 23 лютого Getty Images

Так, 1922 року 23 лютого було офіційно оголошено Днем Червоної армії і флоту. Згодом, з 1949 року в СРСР цього дня щорічно відзначався День Радянської армії і Військово-морського флоту.

Після розвалу СРСР 23 лютого продовжили святкувати, перейменувавши свято на День захисника Вітчизни.

Хто відзначає 23 лютого

Так, сьогодні День захисника Вітчизни 23 лютого як державне свято відзначають Росія та Киргизстан.

Чому Україна не відзначає 23 лютого 24 Канал

У Білорусі 23 лютого відзначається як "День захисників Вітчизни та Збройних сил у Білорусі", а в Таджикистані – "День захисника і День утворення Збройних сил Таджикистану", але цей день там є робочим.

У Вірменії, Естонії і Латвії проходять деякі святкові заходи, але 23 лютого там давно не є державним святом.

23 лютого в Україні

У 1999 році президент України Леонід Кучма видав указ про святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Цей день ще довго вважався одним з головних свят українських чоловіків.

Чому Україна не відзначає 23 лютого facebook.com/TvoyFormat247

Але при цьому було три різних думки: що вітати слід лише професійних військових (і жінок, і чоловіків); що вітати потрібно всіх, хто має хоч якесь відношення до армії; і що це "чоловіче" свято, яке відзначають хлопчики і навіть непричетні до армії чоловіки.

Відомо, що ще 2008 року третій президент України Віктор Ющенко пропонував святкувати День захисника Вітчизни не 23 лютого, а 29 січня – у день битви під Крутами. Але ця ініціатива не мала підтримки.

Віктор Ющенко пропонував відзначати День захисника 29 січня прес-служба президента України

А 2014 року, з початком агресії Росії, на святкуванні Дня Незалежності п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що Україна тепер буде відзначати день захисників за своїм календарем.

І вже 2015 року День захисника перенесли з 23 лютого на 14 жовтня – свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою запорізького козацтва.

У 2015 році свято перенесли з 23 лютого на 14 жовтня mil.gov.ua

Крім того, як відомо, 14 жовтня є датою створення Української повстанської армії.

Зараз День захисника України є державним святом і офіційним вихідним. Поступово він перестає бути виключно "чоловічим" днем, адже сьогодні в захисті й обороні держави активно беруть участь не лише чоловіки, а й жінки.

unian.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що 23 лютого, коли окупанти святкують так званий День захисника вітчизни, є трагічним днем у новітній історії кримськотатарського, інгушського та чеченського народів.

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