День Іоанна Богослова: що категорично не можна робити 21 травня

У четвер, 21 травня, православні християни вшановують пам'ять апостола Іоанна Богослова, одного з улюблених учнів Ісуса Христа. Богословом церква назвала святого за одкровення, які завдяки йому пізнав світ.

У народі ж свято отримало назву Іван Довгий, або ще Іванів день, Іван Градобій, Пшеничник, Посів. Про традиції свята, його історію, прикмети, а також про те, як молитися і що категорично не можна робити, розповідає OBOZREVATEL.

Іоанн Богослов pravlife.org

Історія свята: ким був Іван Богослов

Святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов був сином Зеведея і Саломії, а також молодшим братом апостола Якова. Щоночі Іоанн з братами й батьком ходили на риболовлю, щоб потім продати рибу на базарі. За переказами, в одну з таких ночей Ісус Христос, спостерігаючи за ними, мовив: "Ідіть за Мною, і Я зроблю вас ловцями душ людських".

Іоанн Богослов, як один з улюблених учнів Ісуса, разом з Петром та Яковом був присутній при воскресінні доньки Яіра, Преображенні Сина Божого і Гефсиманському молінні. Апостол Іоанн також вважається автором Євангелія від Іоанна, "Одкровень Іоанна" і трьох послань, які увійшли в Новий Завіт.

Святий апостол Іоанн unian.net

Іоанн Богослов – єдиний апостол, що не загинув насильницькою смертю. За переказами, саме 21 травня святий зібрав своїх учнів і наказав їм закопати себе живим у викопаній ними могилі. Учні послухалися, але за кілька днів повернулися і нікого не виявили в місці поховання. З тих пір щороку 21 травня з могили Іоанна Богослова виступає тонка цівка праху, яка, за розповідями, здатна зцілювати від будь-яких недуг.

Іванів день: традиції свята

У День Іоанна Богослова віряни ходять до церкви, щоб помолитися святому. Також прийнято робити пожертвування, наприклад, нагодувати голодного або допомогти старій людині, але робити це потрібно щиро.

У народі свято називали Іван Довгий, оскільки всі роботи, які відбувалися цього дня, починалися від самої зорі і тривали до настання темряви. Головною турботою селян в цей час був посів пшениці.

В Іванів день селяни сіяли пшеницю Pinterest

В Іванів день навіть робили молебень, щоб вона дала хороший врожай. Полю приносили частування у вигляді короваю з пшеничного борошна, який не прийнято було дарувати, а віддавали його першому жебраку, зустрінутому на шляху після обряду.

Заможні люди цього дня пекли обітні пироги, якими пригощали бідних сусідів, мандрівників та жебраків. При цьому обов'язково слід роздати всі пироги і не повертатися з ними додому.

Вважалося, що якщо не вдалося зробити цього, Бог гнівається на людину за якусь провину і тому не дав можливості зробити добру справу. Якщо не виходило ні з ким розділити пиріг, його слід було згодувати птахам. Самому їсти таку випічку заборонялося.

Традиції в день Іоанна Богослова Pixabay

Прикмети на 21 травня

Вранці червоне небо – до дощу.

В Іванів день ясна погода – влітку не буде грибів. Якщо дощ ллє як з відра – грибів буде багато.

Місяць у серпанку – до погіршення погоди.

Червоний захід сонця 21 травня обіцяє хорошу погоду ще на кілька днів.

Черемха зацвіла – час сіяти пшеницю.

На черемшині багато квітів – літо буде дощовим.

Сон на 21 травня має виповнитися в точності, але про нього не можна нікому розповідати. А ось денний сон 21 травня – порожній.

Що не можна робити в День Іоанна Богослова

Як і в будь-який інше церковне свято, в День Іоанна Богослова категорично не можна лаятися і лихословити.

Не можна вживати алкоголь

Не можна піддаватися своїм слабкостям, потрібно намагатися жити праведно і робити добрі справи від чистого серця.

Категорично не можна ворожити і здійснювати ритуали.

Молитва Іоанна Богослова Pixabay

Молитва Іоанна Богослова

О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

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