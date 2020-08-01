День інкасатора 2020: історія свята і оригінальні привітання

У суботу, 1 серпня, в Україні традиційно відзначається День інкасатора. Це професійне свято всіх працівників служби, що займається перевезенням грошей, цінних паперів, ювелірних прикрас та інших дорогих речей.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію Дня інкасатора, а також публікує оригінальні привітання зі святом.

Історія свята

Свято День інкасатора приурочене до річниці відкриття першого підрозділу інкасації при Державному банку СРСР, яке сталося 1 серпня 1939 року.

З появою структури виникла й професія інкасатора – одна з найвідповідальніших, стресових і небезпечних.

Привітання з Днем інкасатора Фото: Pixabay

Привітання з Днем інкасатора: смс, вірші та проза

С Днем инкассатора тебя,

Счастья и терпения,

Осторожным будь всегда,

А еще везения!

Удивлений, добрых дней,

Продвижения по службе,

Жизнь пусть будет веселей,

Коллектив твой дружным!

***

За місцем призначення

Ви цінний вантаж везете.

Без жодного сумніву,

Професія – в пошані!

Бажаю інкасатору

Удачі і везіння,

Щоб були ви багатими!

Мрії – здійснення!

***

Поздравляю Вас с Днем инкассатора.

Пожелаю Вам сил, процветания,

Чтоб зарплаты Вам столько платили,

Что мешками домой всю носили.

Чтобы минимум было опасности,

Чтобы ждали Вас дома приятности,

На работе ценили Ваш труд,

А в душе был покой и уют.

***

Інкасатор справу знає,

Кожен день і кожну годину

Йому гроші довіряють!

Від душі вас вітаю,

І хочу вам побажати –

Нехай ніщо не завадить

Гроші в банки доставляти!

***

Поздравляю с днем инкассатора! Твоя работа опасна, важна и полна соблазнов. Но ты сильный и честный человек, и прекрасно справляешься со своими обязанностями. В твой профессиональный праздник хочу пожелать тебе здоровья, удачи, достойной оплаты труда. Пусть рабочие будни проходят спокойно и легко, а дома всегда тебя ждут и любят.

***

Вітаю з Днем інкасатора. Бажаю сміливості, впевненості, твердості, незворушності в роботі, а також наснаги, цілеспрямованості, оптимізму і наполегливості в житті. Нехай з тобою вся готівка буде в порядку, хай і в твоїй кишені ніколи не буде порожньо.

Картинки та листівки до Дня інкасатора

Картинка з Днем інкасатора 2020 (Фото: fakty.com.ua)

Прикольні привітання з Днем інкасатора (Фото: fakty.com.ua)

Побажання в День інкасатора (Фото: fakty.com.ua)

День інкасатора: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, fakty.com.ua.