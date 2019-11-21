День ікони Божої Матері "Скоропослушниця" 22 листопада: що це за свято

22 листопада православні віруючі відзначають свято на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця". Як відзначати, що не можна робити і молитва перед іконою Божої Матері - в матеріалі OBOZREVATEL.

День ікони Божої Матері "Скоропослушниця": історія

Чудотворна ікона Божої матері "Скоропослушниця" знаходиться в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон.

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця". Монастир Дохіар, Свята Гора Афон hram-troicy.prihod.ru

Святий образ був написаний в 10 столітті, за життя настоятеля обителі преподобного Неофіта.

За монастирськими переказами, 1664 року келар обителі Ніл, проходячи в нічний час із запаленою лучиною до трапезної, почув голос від образу Богородиці, що висів над дверима, який закликав його більше не ходити там із запаленою лучиною і не коптити образ. Однак монах знехтував попередженням і продовжував ходити до трапезної з лучиною, за що був був уражений сліпотою.

Монастир Дохіар hram-troicy.prihod.ru

Днями і ночами він молився перед образом Матері Божої, у каятті благаючи про прощення і зцілення. І нарешті, коли одного разу він тихо плакав біля ікони, почувся голос:

"Ніл, твою молитву почуто. Прощаю тебе і знову даю зір твоїм очам. Повідом братії обителі, що Я - їх покров і захист монастиря, присвяченого архангелам. Нехай вони і всі православні звертаються до Мене за потреби, і нікого Я не залишу. Для всіх, хто закликає до Мене, буду Я Заступниця, і за клопотанням Моїм Син Мій виконає прохання їх. З цієї пори називатиметься ця Моя ікона Скоропослушницею, тому що швидку всім, хто звертається до Мене, буду надавати милість і виконання прохань".

Каплиця Богородиці Скоропослушниці hram-troicy.prihod.ru

Через цю святу ікону "Скоропослушниця" Пресвята Богородиця і після здійснювала багато зцілень: дарувала зір сліпим, випростовувала розслаблених. Особливо відзначалися випадки зцілення від біснування і падучої. Богородиця рятувала багатьох від корабельної аварії, визволяла з полону.

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця" "Православ'я"

День ікони Божої Матері "Скоропослушниця": звичаї

Списки з чудотворної ікони "Скоропослушниця" на Русі завжди користувалися великою любов'ю і шануванням: багато хто з них прославилися чудесами.

Перед іконою Божої Матері "Скоропослушниця" в першу чергу моляться про духовне прозріння, коли людина знаходиться в розгубленості і не знає що робити, також у всіх випадках, коли потрібна особливо швидка і дієва допомога в Її молитви до Сина.

Святкування Святої ікони "Скоропослушниця" на Афоні agionoros.ru

Крім того, Богородиця через свою ікону "Скоропослушниця" допомагає в лікуванні від різних захворювань, навіть найважчих. Перед Її святим образом промовляють молитву за дітей і про допомогу під час пологів - про народження здорової дитини.

День ікони Божої Матері "Скоропослушниця": що не можна робити

Свято ікони Божої Матері "Скоропослушниця" святкується один раз на рік. Воно не вважається таким великим, як, наприклад, Великдень або Різдво, і не відзначається на державному рівні.

За словами служителів церкви, в цей день потрібно ходити до церкви, звертатися з молитвами до Божої Матері і просити здоров'я для себе і близьких.

Ікона Божої Матері ''Скоропослушниця ''. Афонський Дохіарському монастир hram-troicy.prihod.ru

Раніше в народі вірили, що в День ікони Божої Матері "Скоропослушниця" жінкам не можна виконувати важку роботу по дому, вишивати, прибирати. Чоловіки в цей день також молилися і намагалися не торкатися важкої роботи.

Наші предки вірили, що в цей день потрібно молитися і духовно очищатися.

Молитва перед іконою Божої Матері "Скоропослушниця"

О Пресвятая Діво, Мати Господа вишнього, скоропослушна заступнице всіх, що до Тебе з вірою приходять! Споглянь з висоти небесної величі Твоєї на нас, недостойних, що припадаємо до святої ікони Твоєї, вислухай скоро смиренну молитву нас, грішних, і принеси її до Сина Твого, вмоли Його, щоб осяяв душі наші, мороком покриті, світлом Божественної благодаті Своєї і очистив розум наш від помислів суєтних, нехай заспокоїть і зцілить страждаючі від ран серця наші, нехай напоумить нас на добрі діла і укріпить трудитися перед Ним зі страхом, нехай простить все, що вчинили злого, нехай визволить від вічних мук і не позбавить небесного Свого царства.

О Преблагословенная Богородице! Ти зволила назватися в образі Твоєму Скоропослушницею, і зволила всім приходити до Тебе з вірою, не зневаж нас, опечалених, і не попусти загинути нам в безодні гріхів наших, на Тебе після Бога всі ми уповаємо і надіємося на спасіння, і під Твій Покров і Заступництво вручаємо себе на віки віків. Амінь!

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