День Хрещення Київської Русі – України: історія та традиції свята

Щорічно 28 липня українці відзначають День Хрещення Київської Русі – України. Це державне свято приурочено до річниці Хрещення Русі та було засновано указом президента Віктора Ющенка 25 липня 2008 року.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися докладніше про традиції та історію свята.

Історія свята

День Хрещення Київської Русі – України відзначається в день пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира. За переказами, саме 28 липня в 988 році Володимир Святославич повернувся до Києва з Візантії, щоб охрестити свій народ.

Масове хрещення в Києві проходило в Дніпрі, в купелі Хрещатик біля найвищої гори на схилах річки. Вважається, що головна вулиця столиці своєю назвою завдячує саме цій купелі, від якої вона починалася колись.

Хрещення всієї Київської Русі було непростим процесом, народ місцями чинив опір, не бажаючи прощатися з язичницькими ідолами. Однак поступово на місцях язичницьких капищ було зведено храми, і після затвердження християнства державною релігією воно набуло поширення по всій території Київської Русі.

Ківшенко О. Д. Хрещення киян князем Володимиром. Фрагмент ілюстрації, 1880 Pinterest

Традиції свята

Вперше офіційно свято в Києві відбулося 1888 року. Тоді на честь 900-річного ювілею Хрещення Київської Русі було відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому і закладено Володимирський собор.

Зараз у свято традиційно проходять різні заходи, такі як урочиста Божественна літургія, хресний хід з чудотворними іконами і мощами святих, молебень на Володимирській гірці в Києві та інші.

День Хрещення Київської Русі, хресний хід перед Софійським собором 28 липня 2019 року

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