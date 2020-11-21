День Гідності та Свободи: Україна відзначає сьому річницю Євромайдану. Фото і відео

У суботу, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи. Так, рівно сім років тому на Майдані Незалежності почалася національна акція протесту, відома як Євромайдан.

Свято також присвячене початку Помаранчевої революції 22 листопада 2004 року. OBOZREVATEL пропонує згадати події, які назавжди змінили історію нашої країни.

Свято є наступником Дня Свободи, який у 2005-2011 роках відзначався 22 листопада і був присвячений Помаранчевій революції, але був скасований президентом Віктором Януковичем. 13 листопада 2014 року президент Петро Порошенко своїм указом заснував День Гідності та Свободи, який відзначається 21 листопада.

21 листопада 2013 року прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що уряд призупиняє підготовку до асоціації з Євросоюзом. У відповідь на це українці вийшли на Майдані Незалежності в Києві. Національна акція протесту почалася близько 22-ї години вечора, а до півночі на Майдані було близько 1,5 тисячі осіб. Протест миттєво поширився на всю Україну: станом на 28 листопада до страйку приєдналися десятки тисяч студентів.

У ніч на 30 листопада учасників мирної акції жорстоко розігнали силовики, в результаті чого Євромайдан переріс у Революцію Гідності. Під час протистоянь загинули десятки людей ("Небесна сотня"), а завершилися протести поваленням режиму і втечею Януковича. Незабаром, навесні 2014 року, Росія анексувала Крим і почала війну на Донбасі.

Щорічно 21 листопада по всій Україні проходять урочисті заходи, концерти, виставки та флешмоби. У церквах служать молебні в пам'ять про Небесну Сотню, а українці несуть квіти і лампадки до пам'ятників загиблим учасникам Євромайдану.

20 листопада – на Хрещатику, 36, транслюватимуть тематичні відео- та фотоматеріали.

20-22 листопада – фотовиставка "Майдан – міцність духу" в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця".

21 листопада, 10: 00-11: 00, – молебень та покладання квітів біля каплиці Архистратига Михаїла і українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної сотні, 6 (станція метро "Хрещатик", верхній вихід). Тематичні виставки на місці майбутньої будівлі Національного музею Революції Гідності.

21 листопада, 19.00, екскурсійні програми в центрі столиці.

21 листопада – 15 березня – виставковий проект "Століття незламних" (навколо Монумента Незалежності).

21-30 листопада – в читальному залі Державного архіву Києва можна ознайомитися з архівними документами "До Дня Гідності та Свободи". А в Публічній бібліотеці імені Лесі Українки – побачити книжкову експозицію "Слава Героям!".

25 листопада – презентація військово-драматичного фільму "Мати Апостолів" в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ".

29 листопада – зустріч київської молоді з лідерами Білоруського національно-визвольного руху, літературний вечір на честь білоруського поета-шістдесятника Володимира Короткевича.

Раніше OBOZREVATEL розповідав історію сина Героя Небесної Сотні Леоніда Полянського, який став авіатором. Хлопець вступив до Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба, щоб стати військовим льотчиком.