День флоту України: кращі привітання зі святом

В Україні в 2019 році День Військово-Морських сил Збройних сил (День флоту) припадає на 7 липня.
У 2015 році президентом був підписаний указ про встановлення цього свята на перший тиждень липня щорічно. Таку міру було введено, щоб свято не збігалося з аналогічною подією в Росії. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з привітаннями та листівками до Дня ВМС ЗСУ.
Привітання до Дня флоту України в віршах
ВМС ЗСУ
navy.mil.gov
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 7-м липня, синку милий!
***
(Для тата)
Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни...
Вітаю із Днем ВМС України!
***
Любі хлопці, вас вітаємо,
Звісно, щастя побажаємо,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
Привітання з Днем флоту України в прозі
Вітаю з Днем флоту! Бажаю міцного здоров'я, впевнених сил, вірних цілей, великих ідей, бравої удачі, безперечних успіхів, великих досягнень, великих перемог і непереможної хоробрості серця.
***
З Днем флоту України вітаю тебе! Бажаю плисти по життю легко і вільно, як по морських хвилях, бажаю успішних проривів і гучних перемог. Нехай хвилюється море, а не твоє серце, нехай здається ворог, а не ти. І скільки б років не пройшло, залишайся завжди здоровим, міцним, відважним і непереможним.
З Днем флоту України – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня морські піхотинці України відзначали день професійної діяльності. Війська морської піхоти входять до складу Збройних Сил України.
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