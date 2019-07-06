День флоту України: кращі привітання зі святом

В Україні в 2019 році День Військово-Морських сил Збройних сил (День флоту) припадає на 7 липня.

У 2015 році президентом був підписаний указ про встановлення цього свята на перший тиждень липня щорічно. Таку міру було введено, щоб свято не збігалося з аналогічною подією в Росії. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з привітаннями та листівками до Дня ВМС ЗСУ.

Привітання до Дня флоту України в віршах

ВМС ЗСУ navy.mil.gov

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 7-м липня, синку милий!

***

(Для тата)

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем ВМС України!

***

Любі хлопці, вас вітаємо,

Звісно, щастя побажаємо,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

Привітання з Днем флоту України в прозі

Вітаю з Днем флоту! Бажаю міцного здоров'я, впевнених сил, вірних цілей, великих ідей, бравої удачі, безперечних успіхів, великих досягнень, великих перемог і непереможної хоробрості серця.

***

З Днем флоту України вітаю тебе! Бажаю плисти по життю легко і вільно, як по морських хвилях, бажаю успішних проривів і гучних перемог. Нехай хвилюється море, а не твоє серце, нехай здається ворог, а не ти. І скільки б років не пройшло, залишайся завжди здоровим, міцним, відважним і непереможним.

З Днем флоту України – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня морські піхотинці України відзначали день професійної діяльності. Війська морської піхоти входять до складу Збройних Сил України.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!