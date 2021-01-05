День Федула Зимового: що можна і що не можна робити в свято

У вівторок, 5 січня, православна церква вшановує пам'ять святого Феодула та інших дев'яти мучеників, які постраждали на острові Крит близько 250 року.

У народі свято відоме як День Федула, або Федул Зимовий. Цього дня особливу увагу приділяли домашнім тваринам, а також пекли спеціальні печива й коржі – обереги від нечистої сили. Детальніше про головні традиції і забобони свята розповідає OBOZREVATEL.

Хто такий святий Феодул

Святий Феодул є одним з десяти мучеників Критських, які постраждали за віру на острові Крит у третьому столітті. У ті часи Римської імперією правив імператор Децій Траян, відомий жорстоким переслідуванням християн.

Феодул, а також святі Агафопус, Василид, Геласій, Евпор, Евнікіан, Зотик, Еварест, Помпій і Сатурнін одного разу постали перед правителем Криту: на суді вони проявили твердість у сповіданні своєї віри та, крім того, викрили ідолопоклонство.

30 днів мучеників піддавали публічним тортурам і осміянню, всякий перехожий міг обзивати, бити камінням або плювати їм в обличчя; їх також тягнули по гною – всі катування святі пережили стійко, славлячи Бога. Перед стратою вони молилися, щоб Господь просвітив нечестивців щирою вірою. Усіх десятьох мучеників було обезголовлено.

Десять мучеників Критських azbyka.ru

Традиції у День Федула

Наші пращури на Федула намагалися приділити особливу увагу свійській худобі та птахам. Їм давали більше корму, чистили хлів та пташник.

Господині до столу пекли спеціальне печиво у вигляді птахів, овець і корів, яке вважалося оберегом від нечистої сили.

Для домашніх тварин готували пісні коржі з висівок, а птахам цього дня давали добірне зерно.

Щоб злі духи не змогли залишити на печиві і коржиках свого сліду, випічку, діставши з печі, одразу ж завертали в рушник.

Вважалося, що цього дня потрібно закрити хату на сім замків, щоб нечиста сила не змогла залетіти до оселі.

На День Федула наші пращури намагалися приділити особливу увагу худобі і птахам Pixabay

Прикмети 5 січня

Яка погода на Федула – така буде й у листопаді. Вітер дме – до багатого врожаю. "Прийшов Федул – вітер подув", – казали в народі.

Йде сніг – липень буде дощовим.

Кінь захропів – до сніжної бурі.

Кот спить цілий день на печі – до тривалих і міцних морозів.

Яка погода на Федула – така буде і в листопаді Pixabay

Що не можна робити в День Федула

Користуватися гострими предметами для роботи. Поранитися цього дня – до хвороб на весь рік.

Лихословити і лаятися: наші предки вважали, що порушення цієї заборони призведе до хвороби і нездатності розмовляти.

Обрізати і підшивати одяг, шити або штопати на собі – щоб не вкоротити життя.

Розповідати про свої мрії чи плани.

Одягати несвіжі речі, щоб не привабити хвороби та неприємності.

Лаяти і карати дітей – згідно з повір'ям, інакше їх весь рік будуть недолюблювати оточуючі.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на січень 2021 року: яких святих шанує церква та коли необхідно дотримуватися посту. Також повідомлялося, скільки вихідних буде на Різдво 2021 року в Україні.