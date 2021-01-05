День Федула Зимового: що можна і що не можна робити в свято

У вівторок, 5 січня, православна церква вшановує пам'ять святого Феодула та інших дев'яти мучеників, які постраждали на острові Крит близько 250 року.

У народі свято відоме як День Федула, або Федул Зимовий. Цього дня особливу увагу приділяли домашнім тваринам, а також пекли спеціальні печива й коржі – обереги від нечистої сили. Детальніше про головні традиції і забобони свята розповідає OBOZREVATEL.

Святий Феодул є одним з десяти мучеників Критських, які постраждали за віру на острові Крит у третьому столітті. У ті часи Римської імперією правив імператор Децій Траян, відомий жорстоким переслідуванням християн.

Феодул, а також святі Агафопус, Василид, Геласій, Евпор, Евнікіан, Зотик, Еварест, Помпій і Сатурнін одного разу постали перед правителем Криту: на суді вони проявили твердість у сповіданні своєї віри та, крім того, викрили ідолопоклонство.

30 днів мучеників піддавали публічним тортурам і осміянню, всякий перехожий міг обзивати, бити камінням або плювати їм в обличчя; їх також тягнули по гною – всі катування святі пережили стійко, славлячи Бога. Перед стратою вони молилися, щоб Господь просвітив нечестивців щирою вірою. Усіх десятьох мучеників було обезголовлено.

Наші пращури на Федула намагалися приділити особливу увагу свійській худобі та птахам. Їм давали більше корму, чистили хлів та пташник.

Господині до столу пекли спеціальне печиво у вигляді птахів, овець і корів, яке вважалося оберегом від нечистої сили.

Для домашніх тварин готували пісні коржі з висівок, а птахам цього дня давали добірне зерно.

Щоб злі духи не змогли залишити на печиві і коржиках свого сліду, випічку, діставши з печі, одразу ж завертали в рушник.

Вважалося, що цього дня потрібно закрити хату на сім замків, щоб нечиста сила не змогла залетіти до оселі.

Яка погода на Федула – така буде й у листопаді. Вітер дме – до багатого врожаю. "Прийшов Федул – вітер подув", – казали в народі.

Йде сніг – липень буде дощовим.

Кінь захропів – до сніжної бурі.

Кот спить цілий день на печі – до тривалих і міцних морозів.

Користуватися гострими предметами для роботи. Поранитися цього дня – до хвороб на весь рік.

Лихословити і лаятися: наші предки вважали, що порушення цієї заборони призведе до хвороби і нездатності розмовляти.

Обрізати і підшивати одяг, шити або штопати на собі – щоб не вкоротити життя.

Розповідати про свої мрії чи плани.

Одягати несвіжі речі, щоб не привабити хвороби та неприємності.

Лаяти і карати дітей – згідно з повір'ям, інакше їх весь рік будуть недолюблювати оточуючі.

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