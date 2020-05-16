День Європи: що значить для України та як відзначається свято

У суботу, 16 травня, Україна відзначає День Європи. Це свято було засновано 2003 року указом президента Леоніда Кучми, "з огляду на стратегічний курс України на європейську інтеграцію".

День Європи українці відзначають як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію свята, як воно відзначається, а також цікаві факти про взаємовідносини України і Європейського Союзу.

День Європи 2020 року в Україні відзначається 16 травня Pixabay

День Європи: історія свята

День Європи відзначається 5 травня Радою Європи та 9 травня – Європейським Союзом. Рада Європи відзначає свято на честь власного створення в 1949 році, а Європейський союз – день, у який в 1950 році засновники ЄС запропонували його створення.

В Україні свято офіційно встановлено на третю суботу травня. Свято присвячене зміцненню єдності серед європейців.

День Європи в Україні

У День Європи в містах нашої країни проходять різні заходи, концерти, спектаклі, а гості України з європейських держав розповідають про життя в Європі, її історію та культуру.

День Європи в Україні: як святкують 24tv.ua

Цього року День Європи в Україні матиме свої особливості через карантин, введений через пандемію коронавірусу. Так, пересування групою більше двох осіб, як і раніше, залишається під забороною, у громадських місцях слід дотримуватися дистанції і маскового режиму. Дітям до 14 років необхідний супровід батьків.

Цікаві факти про взаємини України та ЄС

ЄС є найбільшим торговельним партнером України: 41,5% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України.

Безвізовий режим з ЄС дозволив українцям більше подорожувати. 2019 року лише сухопутний кордон громадяни України перетнули більше 15 мільйонів разів. Зросла й кількість авіарейсів в небі країни.

Подальші пріоритети євроінтеграції – "Промисловий безвіз", який маєспростити торгівлю товарами з України в ЄС, Європейська зелена угода, приєднання до енергетичного, цифрового ринків ЄС, поглиблене митне співробітництво.

Україна і ЄС уклали Угоду про асоціацію 2014 року eu-ua.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Європі розробили план з відкриття кордонів: відомі умови.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!