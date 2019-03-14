День Євдокії 2019: що не можна робити в цей день

14 березня православні християни шанують святу Євдокію. Її називають покровителькою весни і благополуччя. У народі Євдокію часто називають Явдохою, а її день пов'язують з безліччю обрядів і заборон.

Також, Явдохін день вважають жіночим святом. OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію цього свята, а також про те, що можна, а що заборонено робити в цей день.

День Євдокії: історія свята

Преподобна мучениця Євдокія була грішницею і за легендою була представницею найдревнішої професії. Але одного разу вона зустріла ченця Германа і прийняла християнство. З тих пір Євдокія почала праведне життя, не повертаючись до розпусного життя. Ставши християнкою, вона віддала все своє майно гелиопольского єпископу Феодота, а сама прийняла постриг в жіночому монастирі.

Померла Явдоха від рук воїнів, які прийшли грабувати монастир, тим самим захистивши інших черниць.

Що не можна робити на Явдохи

У цей день не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться, а також лаятися або займатися домашньою роботою.

Прикмети на День святої Євдокії

Теплий і сонячний день на Євдокію - щедрий урожай зернових, грибів і овочів буде.

Теплий день 14 березня - буде спекотне літо і хороший сінокіс.

Дощ на Євдокію, а також густий туман, який слався над землею - можна чекати хороший урожай хліба.

Якщо 14 березня заморозки - не буде хорошого врожаю гречки, а заметіль у цей день віщує холодну погоду на весь рік, що залишився.

Холодна Євдокія - буде пізня і холодна весна.

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