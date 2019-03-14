|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/свята

День Євдокії 2019: що не можна робити в цей день

1.8тЧитати матеріал російською

14 березня православні християни шанують святу Євдокію. Її називають покровителькою весни і благополуччя. У народі Євдокію часто називають Явдохою, а її день пов'язують з безліччю обрядів і заборон.

Також, Явдохін день вважають жіночим святом. OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію цього свята, а також про те, що можна, а що заборонено робити в цей день.

День Євдокії 2019: що не можна робити в цей день
Новини
Гороскоп на 14 березня 2019: як не схибити сьогодні

День Євдокії: історія свята

Преподобна мучениця Євдокія була грішницею і за легендою була представницею найдревнішої професії. Але одного разу вона зустріла ченця Германа і прийняла християнство. З тих пір Євдокія почала праведне життя, не повертаючись до розпусного життя. Ставши християнкою, вона віддала все своє майно гелиопольского єпископу Феодота, а сама прийняла постриг в жіночому монастирі.

Померла Явдоха від рук воїнів, які прийшли грабувати монастир, тим самим захистивши інших черниць.

День Євдокії 2019: що не можна робити в цей день

Що не можна робити на Явдохи

У цей день не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться, а також лаятися або займатися домашньою роботою.

День Євдокії 2019: що не можна робити в цей день

Прикмети на День святої Євдокії

  • Теплий і сонячний день на Євдокію - щедрий урожай зернових, грибів і овочів буде.

  • Теплий день 14 березня - буде спекотне літо і хороший сінокіс.

  • Дощ на Євдокію, а також густий туман, який слався над землею - можна чекати хороший урожай хліба.

  • Якщо 14 березня заморозки - не буде хорошого врожаю гречки, а заметіль у цей день віщує холодну погоду на весь рік, що залишився.

  • Холодна Євдокія - буде пізня і холодна весна.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Католических бандер это не касается, как и всего остального христианского мира.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки