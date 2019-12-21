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21 грудня • оновлено в 18:28
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День енергетика в Україні: привітання зі святом

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День енергетика в Україні відзначають щорічно 22 грудня. Це професійне свято працівників всіх сфер енергопромисловості: від вироблення до передачі і збуту споживачам електричної та теплової енергії.

В Україні свято було засновано указом президента в 1993 році, а в якості дати було обрано один з найкоротших сонячних днів в році. День енергетика відзначають всі, хто коли-небудь був причетний до створення та обслуговування енергетичних систем. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання для енергетиків з їх професійним святом.

День енергетика

День енергетика

День енергетика – привітання в прозі

Вітаю з Днем енергетика і хочу побажати неймовірної сили струму і життєвої енергії, безаварійного щастя і зарплатні, що не поміщається в дві руки. Бажаю, щоб в роботі не було поривів, а в житті – душевних або нервових зривів.

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Вперше в історії: у США запустять металургійний завод на "зеленій" енергії

***

Вітаю людину, що несе світло – майже Прометея. Людину, яка довела, що пророцтва Майя про кінець світу – вигадка. Людину, якій на місці роботи потрібні міцні сталеві кігті, знання добірного мату і любов висоти. Бажаю завжди працювати з відповідальністю і толком. Даремно не ризикувати і не балуватися зі струмом. Ніколи не плутати мінус і плюс і завжди тримати руку на пульсі. З днем енергетика!

***

З днем енергетика, панове! І надалі радуйте нас тільки хорошими новинами! Нехай змінні, що впливають на ціну електроенергії, залишаються без великих змін і не відображаються на наших рахунках за електрику. Обіцяєте? Успіху і добра.

День енергетика

День енергетика

День енергетика – привітання у віршах

Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

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***

Енергетиком бути круто,

Без сумнівів, це так -

Світло включив, і за хвилину

Відступає тьма і мрак.

Нехай завжди у вас контачить,

Струм біжить по дротах.

Щастя, радості, удачі

У свято ми бажаємо вам!

***

Вітаєм зі святом електродротів,

Гірлянд новорічних, ліхтарних стовпів,

Кухонних комбайнів і пральних машин,

Комп'ютерів, прасок, обігрівачів,

Гарячого душа, підлог, батарей,

Це свято для кожного з тисяч людей,

Які день у день нам дарують тепло

І світло в оселі, і в серці добро!

День енергетика – листівки

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика – відео-привітання

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Мінекоенерго України планує відмовитися від пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

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Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ігор Нікітін
Тема
свята
Місце
Україна
Тег
свято
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