День енергетика в Україні: привітання зі святом

День енергетика в Україні відзначають щорічно 22 грудня. Це професійне свято працівників всіх сфер енергопромисловості: від вироблення до передачі і збуту споживачам електричної та теплової енергії.

В Україні свято було засновано указом президента в 1993 році, а в якості дати було обрано один з найкоротших сонячних днів в році. День енергетика відзначають всі, хто коли-небудь був причетний до створення та обслуговування енергетичних систем. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання для енергетиків з їх професійним святом.

День енергетика

День енергетика – привітання в прозі

Вітаю з Днем енергетика і хочу побажати неймовірної сили струму і життєвої енергії, безаварійного щастя і зарплатні, що не поміщається в дві руки. Бажаю, щоб в роботі не було поривів, а в житті – душевних або нервових зривів.

***

Вітаю людину, що несе світло – майже Прометея. Людину, яка довела, що пророцтва Майя про кінець світу – вигадка. Людину, якій на місці роботи потрібні міцні сталеві кігті, знання добірного мату і любов висоти. Бажаю завжди працювати з відповідальністю і толком. Даремно не ризикувати і не балуватися зі струмом. Ніколи не плутати мінус і плюс і завжди тримати руку на пульсі. З днем енергетика!

***

З днем енергетика, панове! І надалі радуйте нас тільки хорошими новинами! Нехай змінні, що впливають на ціну електроенергії, залишаються без великих змін і не відображаються на наших рахунках за електрику. Обіцяєте? Успіху і добра.

День енергетика

День енергетика – привітання у віршах

Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

***

Енергетиком бути круто,

Без сумнівів, це так -

Світло включив, і за хвилину

Відступає тьма і мрак.

Нехай завжди у вас контачить,

Струм біжить по дротах.

Щастя, радості, удачі

У свято ми бажаємо вам!

***

Вітаєм зі святом електродротів,

Гірлянд новорічних, ліхтарних стовпів,

Кухонних комбайнів і пральних машин,

Комп'ютерів, прасок, обігрівачів,

Гарячого душа, підлог, батарей,

Це свято для кожного з тисяч людей,

Які день у день нам дарують тепло

І світло в оселі, і в серці добро!

День енергетика – листівки

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика

День енергетика – відео-привітання

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Мінекоенерго України планує відмовитися від пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

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