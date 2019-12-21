День енергетика в Україні: привітання зі святом

День енергетика в Україні відзначають щорічно 22 грудня. Це професійне свято працівників всіх сфер енергопромисловості: від вироблення до передачі і збуту споживачам електричної та теплової енергії.
В Україні свято було засновано указом президента в 1993 році, а в якості дати було обрано один з найкоротших сонячних днів в році. День енергетика відзначають всі, хто коли-небудь був причетний до створення та обслуговування енергетичних систем. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання для енергетиків з їх професійним святом.
День енергетика
День енергетика – привітання в прозі
Вітаю з Днем енергетика і хочу побажати неймовірної сили струму і життєвої енергії, безаварійного щастя і зарплатні, що не поміщається в дві руки. Бажаю, щоб в роботі не було поривів, а в житті – душевних або нервових зривів.
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Вітаю людину, що несе світло – майже Прометея. Людину, яка довела, що пророцтва Майя про кінець світу – вигадка. Людину, якій на місці роботи потрібні міцні сталеві кігті, знання добірного мату і любов висоти. Бажаю завжди працювати з відповідальністю і толком. Даремно не ризикувати і не балуватися зі струмом. Ніколи не плутати мінус і плюс і завжди тримати руку на пульсі. З днем енергетика!
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З днем енергетика, панове! І надалі радуйте нас тільки хорошими новинами! Нехай змінні, що впливають на ціну електроенергії, залишаються без великих змін і не відображаються на наших рахунках за електрику. Обіцяєте? Успіху і добра.
День енергетика
День енергетика – привітання у віршах
Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!
***
Енергетиком бути круто,
Без сумнівів, це так -
Світло включив, і за хвилину
Відступає тьма і мрак.
Нехай завжди у вас контачить,
Струм біжить по дротах.
Щастя, радості, удачі
У свято ми бажаємо вам!
***
Вітаєм зі святом електродротів,
Гірлянд новорічних, ліхтарних стовпів,
Кухонних комбайнів і пральних машин,
Комп'ютерів, прасок, обігрівачів,
Гарячого душа, підлог, батарей,
Це свято для кожного з тисяч людей,
Які день у день нам дарують тепло
І світло в оселі, і в серці добро!
День енергетика – листівки
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика
День енергетика – відео-привітання
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Мінекоенерго України планує відмовитися від пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів.
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