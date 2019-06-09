День друзів 2019: історія свята і як привітати близьких

Щороку 9 червня по всьому світу прийнято відзначати Міжнародний день друзів (International Friends Day).

OBOZREVATEL з нагоди свята приготував коротку інформацію про свято, а також підібрав оригінальні привітання у віршах і листівки.

Існує кілька версій того, як з'явився неофіційний День друзів (не плутати з Днем дружби, який відзначається з ініціативи ООН щорічно з 2011 року 30 червня).

Серіал Друзі" Комсомольська правда

За однією з версій, в 1935 році рішення про те, щоб відзначати день, присвячений кращим друзям, прийняв парламент США. Тоді традиція поширювалася тільки на кілька штатів, але незабаром охопила всю країну, а за нею і весь світ. Однак офіційних підтверджень цьому немає.

Ще одна версія говорить про те, що свято виникло завдяки популяризації соціальних мереж в 2000-х. Можливо, таким чином тоді соцмережі підвищували активність користувачів.

Привітати подругу

Бажаю бути гарною,

Яскравою, стрункою,

Щоб хлопців усіх вабила

Чарівністю й красою.

Щоб на руках носили,

На "Бентлі" щоб катали,

Та від душі щоранку

Щоб квіти дарували.

Щоб були завжди грошики

На суконьку та сумку,

На чобітки хороші

Та безліч подарунків!

Нехай трояндою твоя краса розквітне,

Хай радісні думки не полишають ні на мить,

Нехай життя тебе дивує колоритне.

І хай тобі в усьому таланить!

Моя ти подруго! Сьогодні лиш для тебе

Цей день ясний, і гості, і слова,

І у гаю веселий чутно щебет,

І гріє присмак терпкого вина.

Хай не вичерпується успіху струмок,

Нехай тече твоя ріка натхнення.

Хай доля шле достатку — як зірок.

І Божого тобі благословення!

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Нехай радісно світяться очі,

Нехай серце не знає турбот.

Я бажаю тобі все, що хочеш,

Досягай у всіх справах висот.

Будь завжди працьовита та щедра,

Не марнуй зазря часу, живи.

Нехай доля тобі, безсумнівно,

Дасть веселі та сонячні дні!

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Привітати друга

Хай щастя заходить до тебе щоденно,

Щоб ти не втомився у справах буденних,

Зі смаком кохання собі обирав,

Любив до нестями й себе шанував.

Хай модні курорти завжди зустрічають,

На добру роботу тебе надихають,

Щоб все, що хотів, ти одразу придбав,

Ні в чому потреби ніколи не мав.

Нехай "по феншую" все буде в житті,

Друган мій, ось що я бажаю тобі!

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Бажаю тобі завжди радісно жити,

Легко працювати, відверто любити,

Не мати проблем, усі гори звертати,

Завжди бути першим та перемагати,

Щодня молодіти та сил набиратись,

Та перед жінками завжди красуватись!

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Привітання в прозі:

Вітаю з Днем друзів і хочу побажати, щоб в твоєму житті завжди поруч були ті самі люди, яких сміливо можна назвати друзями, які разом з тобою розділять радість і перемогу, що не відвернуться від тебе в тяжкі хвилини і час життєвих негараздів, які підбадьорять тебе, якщо стане раптом нудно, які додадуть впевненості в собі, якщо у тебе виникнуть сумніви і які завжди будуть з тобою на одній хвилі. Бажаю міцної дружби і взаєморозуміння з близькими людьми.

Сьогодні чудове свято – День друзів! І я хочу привітати з ним вас, мої хороші! Спасибі, що ви зі мною, завжди на зв'язку і в потрібну хвилину поруч. Бажаю вам безхмарного настрою, радості і щастя на всі часи. Великих успіхів, подвигів і досягнень. Нехай все в житті складається неймовірно чудово!

Вітаю з Днем друзів! Нехай в житті поруч завжди буде друг, здатний вислухати, допомогти і підтримати. Щоб Ви не знали тяжкість самотності і будь-яку подію, як радісну так і сумну, могли розділити зі справжніми друзями.

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