День десантно-штурмових військ України: топ-5 відео про десантників ЗСУ

21 листопада свій свято відзначають Десантно-штурмові війська України. У 2017 році ця дата замінила День високомобільних десантних військ, який раніше святкувався 2 серпня.

Десантники ЗСУ – окремий, особливий рід військ, призначений для дій в тилу ворога, оточення противника, захоплення і знищення ключових ворожих об'єктів. За час війни на Донбасі українські десантники неодноразово доводили свій професіоналізм і високу ефективність, беручи участь в найгарячіших боях проти російських окупаційних військ і виходячи переможцями.

Найвідоміша операція десантних військ ЗСУ – знаменитий рейд 95 бригади, під час якого десантники звільняли Лисичанськ, билися за Савур-могилу і під артобстрілами з території РФ прикривали відхід українських сил від державного кордону. Найстрашніша трагедія в історії Десантно-штурмових військ України – катастрофа літака Іл-72, збитого терористами над Луганськом. На борту літака летіло 40 десантників і шість членів екіпажу.

У День десантників України OBOZREVATEL зібрав топ-5 найпотужніших відео, присвячених десантно-штурмових військам України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цей же день, 21 листопада, Україна святкує День гідності і свободи - річницю початку Помаранчевої революції і Революції Гідності.

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