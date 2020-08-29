День далекобійника 2020: оригінальні привітання та листівки

День далекобійника в Україні відзначається кожної останньої суботи серпня. 2020 року це професійне свято припадає на 29 серпня.

До свята OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

День далекобійника 2020: смс, вірші та проза

Дальнобойщик ты отличный,

Ты, водитель, очень крут!

Пусть тебе доход приличный

Дарит каждый твой маршрут!

К целям мчи легко и смело,

Обгоняй спокойно всех!

Пусть водительское дело

Дарит радость и успех!

***

З днем автомобіліста, далекобійник!

Відходить у даль твій довгий важкий шлях.

Він буде нехай вдалим і веселим,

І за кермом години швидко мчать.

***

Твоя судьба и жизнь твоя – дорога.

Дороги – ты так много видел их,

Профессий разных на земле так много,

Но дальнобойщик – лучшая из них!

***

Далекобійник, вітаю,

Це твій по праву день,

Цілодобово крутити баранку

Багато років тобі не лінь.

Траси я бажаю гладкої

І щасливого шляху,

З рейсу милим і коханим

Багато грошей привезти.

***

С днем автомобилиста поздравляю!

Ты за рулем, и так из года в год,

В попутчики удачу я желаю,

Пусть ты везешь, и пусть тебе везет!

***

Вітаємо з днем автомобіліста нашого далекобійника! Бажаємо рівних доріг, мирно ревучого мотора, повного баку та покірного залізного коня. Нехай розмірено протікає час у дорозі, вдома обов'язково чекають, а в душі панує мир і гармонія! Ні цвяха, ні жезла!

***

Каждый раз тебя ждет дальний путь, так пусть дорога будет чистой и благополучной. Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю, чтобы дома всегда ждали родные, чтобы к тебе не подступали ни усталость, ни грусть, чтобы твои руки крепко держали баранку и ключик от светлого счастья.

Картинки та листівки до Дня далекобійника

Картинка з Днем далекобійника Фото: fakty.com.ua

Листівка до Дня далекобійника Фото: YouTube

Привітання з Днем далекобійника Фото: YouTube

День далекобійника 2020: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський потужно звернувся до далекобійників: "Ви засранці".

За матеріалами: pozdravok.ru.