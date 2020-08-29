День далекобійника 2020: оригінальні привітання та листівки

День далекобійника 2020 року відзначається 29 серпня. Фото: Pixabay
День далекобійника в Україні відзначається кожної останньої суботи серпня. 2020 року це професійне свято припадає на 29 серпня.
До свята OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.
Дальнобойщик ты отличный,
Ты, водитель, очень крут!
Пусть тебе доход приличный
Дарит каждый твой маршрут!
К целям мчи легко и смело,
Обгоняй спокойно всех!
Пусть водительское дело
Дарит радость и успех!
***
З днем автомобіліста, далекобійник!
Відходить у даль твій довгий важкий шлях.
Він буде нехай вдалим і веселим,
І за кермом години швидко мчать.
***
Твоя судьба и жизнь твоя – дорога.
Дороги – ты так много видел их,
Профессий разных на земле так много,
Но дальнобойщик – лучшая из них!
***
Далекобійник, вітаю,
Це твій по праву день,
Цілодобово крутити баранку
Багато років тобі не лінь.
Траси я бажаю гладкої
І щасливого шляху,
З рейсу милим і коханим
Багато грошей привезти.
***
С днем автомобилиста поздравляю!
Ты за рулем, и так из года в год,
В попутчики удачу я желаю,
Пусть ты везешь, и пусть тебе везет!
***
Вітаємо з днем автомобіліста нашого далекобійника! Бажаємо рівних доріг, мирно ревучого мотора, повного баку та покірного залізного коня. Нехай розмірено протікає час у дорозі, вдома обов'язково чекають, а в душі панує мир і гармонія! Ні цвяха, ні жезла!
***
Каждый раз тебя ждет дальний путь, так пусть дорога будет чистой и благополучной. Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю, чтобы дома всегда ждали родные, чтобы к тебе не подступали ни усталость, ни грусть, чтобы твои руки крепко держали баранку и ключик от светлого счастья.
Картинка з Днем далекобійника Фото: fakty.com.ua
Листівка до Дня далекобійника Фото: YouTube
Привітання з Днем далекобійника Фото: YouTube
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський потужно звернувся до далекобійників: "Ви засранці".
За матеріалами: pozdravok.ru.
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