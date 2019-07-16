День бухгалтера 2019: оригінальні привітання та листівки

У вівторок, 16 липня, своє професійне свято відзначатимуть бухгалтери, аудитори, економісти, податкові консультанти України.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як оригінально привітати людей цих професій зі святом.

pexels.com

Привітання з Днем бухгалтера в віршах

З Днем бухгалтера! І нехай всі цифри в рядках,

Немов пташки на гілках в саду, співають,

Нехай зійдеться до копійки все,

Нехай звіти тобі точністю сяють!

Нехай начальник тебе цінує і відзначає,

І підвищить зарплатню,

Нехай бухгалтерське щастя тобі світить,

І звітів боги хай допомагають!

pexels.com

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на "ти".

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Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

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Привітання з Днем бухгалтера в прозі

Я бажаю, в це професійне свято, щоб робота завжди була в радість. Щоб дебет і кредит завжди сходилися, і не було, щоб між ними непорозуміння і нестиковок.

cards.tochka.net

Бажаю достатку, стабільної зарплати. Нехай баланси, річні звіти і стоси документів і відомостей не зможуть зробити ваше життя нудним і одноманітним. Завжди знаходите в усьому позитив і радійте життю, роботі і спілкуванню. Щастя, здоров'я і гарного настрою!

cards.tochka.net

Листівки з Днем бухгалтера

cards.tochka.net

cards.tochka.net

cards.tochka.net

cards.tochka.net

cards.tochka.net

cards.tochka.net

cards.tochka.net

Раніше OBOZREVATEL публікував перелік релігійних свят, які відзначатимуть у липні 2019.

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