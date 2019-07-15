Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ свята

День бухгалтера-2019: коли відзначають і що можна подарувати на свято

10.5т Читати матеріал російською

У вівторок, 16 липня, професійне свято будуть відзначати бухгалтери, аудитори, економісти, податкові консультанти.

Новини
Вихідні й свята у липні-2019 в Україні: скільки будемо відпочивати

OBOZREVATEL зібрав інформацію про історію виникнення Дня бухгалтера та аудитора, а також підготував добірку можливих подарунків для представників професії.

День бухгалтера в Україні відзначають 16 липня

День бухгалтера в Україні відзначають 16 липня

pixabay.com

Історія Дня бухгалтера та аудитора

Дата святкування Дня бухгалтера 16 липня була обрана не випадково. Саме цього дня у 1999 році Верховна Рада України ухвалила закон "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Цим документом визначалися регулювання, організація та ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Утім, до 2004 року професійне свято бухгалтерів та аудиторів відзначалося неофіційно. А вже 18 червня 2004 року президент України Леонід Кучма підписав указ про заснування Дня бухгалтера з офіційною датою святкування 16 липня. Через 14 років, указом президента України Петра Порошенка №103/2018 від 20 квітня 2018 року в документ були внесені зміни і свято отримало назву – День бухгалтера та аудитора.

Що подарувати на день бухгалтера та аудитора

Щоб обрати доречний подарунок для бухгалтера, варто враховувати не лише професію, але і стать, вік та особисті вподобання. Утім, є речі універсальні, які завжди стануть у нагоді й не будуть зайвими ані для чоловіків, ані для жінок-бухгалтерів. Зокрема, можна вручити такі презенти, як гаманець, портмоне, ключниці, обкладинки для документів.

Робота бухгалтерів дуже відповідальна й напружена, тому можливість трохи розслабитися буде доречною. Тож для подарунку можна обрати масажний килимок для стільця, масажер для голови, аромалампу з набором масел. Сертифікати на процедури у SPA, салонах краси, спортзалах та інші активності – теж чудова ідея подарунку для бухгалтерів.

Раніше OBOZREVATEL публікував перелік релігійних свят, які будуть відзначати у липні 2019-го.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel