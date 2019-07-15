День бухгалтера-2019: коли відзначають і що можна подарувати на свято

У вівторок, 16 липня, професійне свято будуть відзначати бухгалтери, аудитори, економісти, податкові консультанти.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про історію виникнення Дня бухгалтера та аудитора, а також підготував добірку можливих подарунків для представників професії.

День бухгалтера в Україні відзначають 16 липня pixabay.com

Історія Дня бухгалтера та аудитора

Дата святкування Дня бухгалтера 16 липня була обрана не випадково. Саме цього дня у 1999 році Верховна Рада України ухвалила закон "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Цим документом визначалися регулювання, організація та ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Утім, до 2004 року професійне свято бухгалтерів та аудиторів відзначалося неофіційно. А вже 18 червня 2004 року президент України Леонід Кучма підписав указ про заснування Дня бухгалтера з офіційною датою святкування 16 липня. Через 14 років, указом президента України Петра Порошенка №103/2018 від 20 квітня 2018 року в документ були внесені зміни і свято отримало назву – День бухгалтера та аудитора.

Що подарувати на день бухгалтера та аудитора

Щоб обрати доречний подарунок для бухгалтера, варто враховувати не лише професію, але і стать, вік та особисті вподобання. Утім, є речі універсальні, які завжди стануть у нагоді й не будуть зайвими ані для чоловіків, ані для жінок-бухгалтерів. Зокрема, можна вручити такі презенти, як гаманець, портмоне, ключниці, обкладинки для документів.

Робота бухгалтерів дуже відповідальна й напружена, тому можливість трохи розслабитися буде доречною. Тож для подарунку можна обрати масажний килимок для стільця, масажер для голови, аромалампу з набором масел. Сертифікати на процедури у SPA, салонах краси, спортзалах та інші активності – теж чудова ідея подарунку для бухгалтерів.

Раніше OBOZREVATEL публікував перелік релігійних свят, які будуть відзначати у липні 2019-го.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!