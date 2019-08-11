День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом

В Україні та на пострадянському просторі День будівельника святкується в 2019 році 11 серпня.
Це професійне свято відзначається також мулярами, теслями, архітекторами, проектувальниками і всіма, хто пов'язаний зі зведенням будинків. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.
День будівника
pixabay
День будівельника 2019 – привітання у віршах
Хай на Ваше професійне свято,
Буде у Вас радощів багато.
І здоров’я у житті хай буде,
А за роботу Вам дякують люди.
Хай буде щастя, гроші, робота,
А від держави (керівництва) хай буде турбота.
Хай регулярно надходить зарплата,
І добре все буде – і в будні, і в свята!
***
Архітектор, муляр, дизайнер,
Плиточник, отделочник, маляр –
Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,
Ви сьогодні кожен – ювіляр.
І нехай виконроб сьогодні не лається,
І нехай замовник шкідливий не бурчить.
Сьогодні День будівельника, посвяткую,
Начальство нехай сьогодні не кричить.
Бажаємо вам покірливих замовників,
Виконробів ніжних, як рідна мати.
Жен терплячих, перекурів довгих,
І в руки важкого не брати.
День будівельника 2019 – привітання в прозі
Будівельники! Від щирого серця вітаємо вас із вашим професійним святом! Хочемо, щоб у вашому житті завжди знайшлося місце для задоволення серед важких робочих буднів. Нехай ваші серця переповнюються радістю від того, що ви усвідомлюєте себе потрібними людьми й завжди бажаними в будь-якому будинку.
***
Вітаю з Днем будівельника. Бажаю будувати міцно та надійно, а жити – чудово, весело і благополучно. Нехай вистачає натхнення для цікавих проектів та ідей, нехай вистачає сил для реалізації та втілення, нехай вистачає часу і на добру роботу, і на особисті інтереси, нехай вистачає коштів на всі бажання та мрії, адже у будівельника їх має бути багато.
День будівельника – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня також відзначають День працівників ветеринарної медицини України, Різдво святителя Миколи Чудотворця, Курбан-байрам.
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