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День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом

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В Україні та на пострадянському просторі День будівельника святкується в 2019 році 11 серпня.

Це професійне свято відзначається також мулярами, теслями, архітекторами, проектувальниками і всіма, хто пов'язаний зі зведенням будинків. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

День будівника

День будівника

pixabay

День будівельника 2019 – привітання у віршах

Хай на Ваше професійне свято,

Буде у Вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу Вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави (керівництва) хай буде турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде – і в будні, і в свята!

***

Архітектор, муляр, дизайнер,

Плиточник, отделочник, маляр –

Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,

Ви сьогодні кожен – ювіляр.

І нехай виконроб сьогодні не лається,

І нехай замовник шкідливий не бурчить.

Сьогодні День будівельника, посвяткую,

Начальство нехай сьогодні не кричить.

Бажаємо вам покірливих замовників,

Виконробів ніжних, як рідна мати.

Жен терплячих, перекурів довгих,

І в руки важкого не брати.

День будівельника 2019 – привітання в прозі

День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом

Будівельники! Від щирого серця вітаємо вас із вашим професійним святом! Хочемо, щоб у вашому житті завжди знайшлося місце для задоволення серед важких робочих буднів. Нехай ваші серця переповнюються радістю від того, що ви усвідомлюєте себе потрібними людьми й завжди бажаними в будь-якому будинку.

***

Вітаю з Днем будівельника. Бажаю будувати міцно та надійно, а жити – чудово, весело і благополучно. Нехай вистачає натхнення для цікавих проектів та ідей, нехай вистачає сил для реалізації та втілення, нехай вистачає часу і на добру роботу, і на особисті інтереси, нехай вистачає коштів на всі бажання та мрії, адже у будівельника їх має бути багато.

День будівельника – листівки

День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом
День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом
День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом
День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом
День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом
День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом
День будівельника 2019: кращі привітання та листівки зі святом

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня також відзначають День працівників ветеринарної медицини України, Різдво святителя Миколи Чудотворця, Курбан-байрам.

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Місце
Україна
Тег
свято
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