День боса: як привітати керівника зі святом

У середу, 16 жовтня, крім низки професійних свят, у світі відзначають День боса (День шефа). Цю дату придумали для того, щоб підлеглі могли висловити подяку своїм керівникам.
Засновницею Дня боса вважають американку, яка працювала у фірмі свого батька. Щоб вшанувати його наполегливу працю, донька запропонувала запровадити в компанії святкування Дня шефа. Дата 16 жовтня була обрана теж не випадково, оскільки це день народження її батька, керівника компанії. Свято дуже швидко стало популярним і його почали відзначати не тільки у США, а й в усьому світі.
OBOZREVATEL зібрав привітання з Днем боса, які стануть приємним сюрпризом для керівника у свято.
Привітання з Днем шефа
Привітання для улюбленого шефа
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І днем прийдешнім від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
День боса-2019
Добрий майстер у роботі
І порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі,
Не забудете в біді,
Порадієте на святі,
Не останній – за столом,
І на дружбу Ви багаті,
До людей Ви – лиш з добром,
Зі святом Вас віта сьогодні
Весь наш дружній колектив,
Працьовиті, гарні, мужні
Будьте Ви, і повні сил!
Ви капітан і керманич нашого колективу. Тож нехай попутний вітер роздуває вітрила, а урагани й шторми не заважають упевненого рухатися до мети. Ну, а команда Вас ніколи не підведе.
Так тримати!
Вітаємо з Днем боса! Нехай Ваш бізнес процвітає, справи йдуть успішно, доходи ростуть, капітали множаться, нерухомість купується, сфера діяльності збільшується, межі підприємства розширюються, горизонти відкриваються!
Успіхів Вам у всіх починаннях!
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які важливі релігійні свята православні християни відзначатимуть у жовтні 2019-го.
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