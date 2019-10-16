День боса: як привітати керівника зі святом

У середу, 16 жовтня, крім низки професійних свят, у світі відзначають День боса (День шефа). Цю дату придумали для того, щоб підлеглі могли висловити подяку своїм керівникам.

Засновницею Дня боса вважають американку, яка працювала у фірмі свого батька. Щоб вшанувати його наполегливу працю, донька запропонувала запровадити в компанії святкування Дня шефа. Дата 16 жовтня була обрана теж не випадково, оскільки це день народження її батька, керівника компанії. Свято дуже швидко стало популярним і його почали відзначати не тільки у США, а й в усьому світі.

OBOZREVATEL зібрав привітання з Днем боса, які стануть приємним сюрпризом для керівника у свято.

Привітання з Днем шефа

Привітання для улюбленого шефа

Допоки сонце світить з висоти,

Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти,

І днем прийдешнім від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить Вас,

Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

День боса-2019

Добрий майстер у роботі

І порадник у житті,

Ви розрадите в скорботі,

Не забудете в біді,

Порадієте на святі,

Не останній – за столом,

І на дружбу Ви багаті,

До людей Ви – лиш з добром,

Зі святом Вас віта сьогодні

Весь наш дружній колектив,

Працьовиті, гарні, мужні

Будьте Ви, і повні сил!

Ви капітан і керманич нашого колективу. Тож нехай попутний вітер роздуває вітрила, а урагани й шторми не заважають упевненого рухатися до мети. Ну, а команда Вас ніколи не підведе.

Так тримати!

Вітаємо з Днем боса! Нехай Ваш бізнес процвітає, справи йдуть успішно, доходи ростуть, капітали множаться, нерухомість купується, сфера діяльності збільшується, межі підприємства розширюються, горизонти відкриваються!

Успіхів Вам у всіх починаннях!

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