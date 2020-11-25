День усунення насильства проти жінок: історія та значення

У середу, 25 листопада, відзначається Міжнародний день усунення насильства проти жінок. Його 2000 року встановила Генасамблея ООН.

Так, дату було обрано в пам'ять про загибель трьох сестер Мірабаль, убитих у Домініканській Республіці 1960 року. OBOZREVATEL розповідає про те, що це за день, у чому його суть та як він відзначається.

Історія

Чотири сестри Мірабаль – Патрія, Мінерва, Деде і Марія Тереса – народилися в Домінікані, в Охо-де-Агуа. Патрія, Мінерва і Марія Тереса були політичними активістками і боролися з режимом, який встановив у країні Рафаель Трухільо.

Вони були членами підпільного товариства "Революційного руху 14 червня", який очолював чоловік Мінерви Маноло Таварес Хусто. Через це не раз сестри потрапляли до в'язниці.

Патрія, Мінерва і Марія Тереса Мірабаль були вбиті 25 листопада 1960 року Wikipedia

25 листопада 1960 року Марія Тереса, Патрія і Мінерва вирушили на побачення зі своїми чоловіками, заарештованими режимом Трухільо. На шляху додому на них чекала засідка. Співробітники секретної поліції по-звірячому забили палицями жінок, а їхні тіла скинули в урвище, де їх пізніше знайшли місцеві жителі.

Жорстоке вбивство сестер викликало шок і обурення в народу. 30 травня 1961 року кортеж Трухільо потрапив у засідку – диктатора було застрелено, а його режим пав.

Традиції в День усунення насильства проти жінок

Як підкреслює ООН, насильство проти жінок і дівчаток – це одне з найпоширеніших і важковикорінюваних порушень прав людини в сучасному світі, яке веде до катастрофічних наслідків.

Генасамблея ООН закликала світ в День усунення насильства проти жінок влашовувати заходи, що привертають увагу суспільства до проблеми.

Також метою цього дня є підвищення обізнаності про системне насильство проти жінок усього світу: згвалтування, домашнє насильство, вбивства, рабство, операції, що калічать, дитячі шлюби і аб'юз. В ООН наголошують, що масштаби і справжня природа проблеми часто є прихованими, замовчуваними і табуйованими.

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