День усунення насильства проти жінок: історія та значення

У середу, 25 листопада, відзначається Міжнародний день усунення насильства проти жінок. Його 2000 року встановила Генасамблея ООН.

Так, дату було обрано в пам'ять про загибель трьох сестер Мірабаль, убитих у Домініканській Республіці 1960 року. OBOZREVATEL розповідає про те, що це за день, у чому його суть та як він відзначається.

Чотири сестри Мірабаль – Патрія, Мінерва, Деде і Марія Тереса – народилися в Домінікані, в Охо-де-Агуа. Патрія, Мінерва і Марія Тереса були політичними активістками і боролися з режимом, який встановив у країні Рафаель Трухільо.

Вони були членами підпільного товариства "Революційного руху 14 червня", який очолював чоловік Мінерви Маноло Таварес Хусто. Через це не раз сестри потрапляли до в'язниці.

25 листопада 1960 року Марія Тереса, Патрія і Мінерва вирушили на побачення зі своїми чоловіками, заарештованими режимом Трухільо. На шляху додому на них чекала засідка. Співробітники секретної поліції по-звірячому забили палицями жінок, а їхні тіла скинули в урвище, де їх пізніше знайшли місцеві жителі.

Жорстоке вбивство сестер викликало шок і обурення в народу. 30 травня 1961 року кортеж Трухільо потрапив у засідку – диктатора було застрелено, а його режим пав.

Як підкреслює ООН, насильство проти жінок і дівчаток – це одне з найпоширеніших і важковикорінюваних порушень прав людини в сучасному світі, яке веде до катастрофічних наслідків.

Генасамблея ООН закликала світ в День усунення насильства проти жінок влашовувати заходи, що привертають увагу суспільства до проблеми.

Також метою цього дня є підвищення обізнаності про системне насильство проти жінок усього світу: згвалтування, домашнє насильство, вбивства, рабство, операції, що калічать, дитячі шлюби і аб'юз. В ООН наголошують, що масштаби і справжня природа проблеми часто є прихованими, замовчуваними і табуйованими.

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