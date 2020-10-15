День боротьби з раком грудей: симптоми та що робити при підозрі на хворобу

Всесвітній день боротьби з раком молочної залози відзначається щорічно 15 жовтня. Так, 1993 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила весь другий місяць осені Всесвітнім місяцем боротьби проти раку грудей.

Лікарі констатують, що рання діагностика дозволяє повністю вилікувати хворобу в 98% випадків. OBOZREVATEL розповідає, які симптоми має це захворювання і куди необхідно звертатися жінкам для обстеження.

Симптоми раку грудей

Перераховані нижче симптоми можуть вказувати як на небезпечне захворювання, так і на доброякісні пухлини або запалення в грудях:

вузлове утворення в грудях;

ущільнення і потовщення соска;

втягнення соска;

втягнення шкіри і симптом "лимонної кірки" над пухлиною;

біль у грудях (особливо повинні насторожити не зв'язані з менструальним циклом);

почервоніння шкіри;

виразки і кірки в шкірі над пухлиною;

деформація молочної залози: зміна розміру, фіксація до грудної стінки;

пальповані щільні лімфовузли в пахвових і надключичній областях;

набряк і біль у руці;

симптоми віддалених метастазів (болі в кістках, животі, жовтяниця при ураженні печінки).

Що підвищує ризик захворювання

куріння;

зловживання алкоголем;

зайва вага;

нераціональне харчування;

сонячне опромінення;

недолік фізичної активності.

Що робити при симптомах раку грудей

Звернутися до гінеколога, хірурга або мамолога, пройти скринінгове обстеження. Основний метод діагностики – мамографія – дозволяє виявити рак молочних залоз на ранній стадії навіть за відсутності симптомів.

У деяких випадках жінкам призначають МРТ грудей з внутрішньовенним контрастуванням. Найточніша діагностика відбувається за результатами трепан-біопсії під контролем УЗД. На щастя, рак грудей повністю виліковний, особливо на ранніх стадіях захворювання.

Всім жінкам необхідно стежити за здоров'ям грудей, 1-2 рази на рік проходити профілактичні обстеження, флюорографію органів дихання.

Як провести самообстеження

Регулярна самодіагностика має величезне значення для виявлення раку грудей на ранніх стадіях. Проводити її слід на 5-7 день менструального циклу, перед великим дзеркалом, у добре освітленому приміщенні, знявши одяг до пояса.

Профілактика раку

активний спосіб життя;

відмова від куріння і зловживання алкоголем;

здорове харчування: достатня кількість овочів і фруктів, грубоволокнистої їжі в раціоні, вживання нежирних продуктів;

контроль ваги;

контроль стану шкіри;

щорічні профілактичні медогляди, флюорографія органів дихання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі назвали корисні й шкідливі продукти при раку грудей.