День боротьби з ожирінням: історія свята і несподівані факти

Всесвітній день боротьби з ожирінням відзначається 11 жовтня. Свято було ініційовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Всесвітньою федерацією ожиріння 2015 року.

OBOZREVATEL розповідає, в чому сенс свята, і публікує несподівані факти про зайву вагу.

День боротьби з ожирінням: що це за свято

Всесвітній день боротьби з ожирінням було проголошено 2015 року для підтримки людей в досягненні й підтримці здорової ваги і недопущення ескалації ожиріння.

Так, за оцінками ВООЗ, щорічно 2,8 мільйона людей у світі помирають від наслідків зайвої ваги. А в Європі страждають від ожиріння 23% жінок і 20% чоловіків.

Факти про зайву вагу

Зайва вага і ожиріння забирають більше життів, ніж недоїдання.

З 1975 по 2016 рік кількість людей, які страждають від ожиріння, у всьому світі зросла більш ніж утричі.

У більшості країн Європи від ожиріння страждає до 25% дорослого населення.

За даними ВООЗ, до 2025 року 2,7 мільярда дорослих у всьому світі будуть страждати від надлишкової ваги та ожиріння.

Ожиріння в основному є результатом дисбалансу між спожитими і витраченими калоріями.

У всьому світі зростає поширеність ожиріння у дітей і підлітків: у розвинених країнах світу до 25% підлітків мають надлишкову масу тіла, а 15% страждають від ожиріння.

Люди, що скинули всього 10% своєї ваги, відзначають значні поліпшення у сфері статевого життя.

Надмірна вага в дитинстві підвищує ризик розвитку ожиріння в дорослому віці. Майже в половини дітей, що мають надлишкову вагу в 6 років, у дорослому віці розвивається ожиріння, а в підлітковому віці ця ймовірність збільшується до 80%.

Дефіцит сну безпосередньо пов'язаний з ожирінням. Через брак відпочинку відбувається порушення природних циклів і гормонального фону.

Половина всієї споживаної їжі повинна складатися з овочів і фруктів. Друга половина має припадати на білкові продукти і складні вуглеводи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, причину ожиріння виявили в генах: дієта не допоможе.