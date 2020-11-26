День боротьби з ожирінням: 5 головних порад тим, хто худне

У четвер, 26 листопада, у світі відзначається День боротьби з ожирінням (англ. Anti Obesity Day). Цього дня традиційно проходять заходи, мета яких – нагадати про небезпеку ожиріння для організму людини.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав головні рекомендації лікарів, покликані допомогти в схудненні та уникнути багатьох проблем зі здоров'ям.

Вода відіграє провідну роль у процесі схуднення. Добова потреба в рідині – 40 мл на кілограм маси тіла. Чистої води потрібно випивати не менше ніж половину від цієї норми, оскільки більшу частину рідини людина отримує з продуктів харчування.

Щодня рекомендується з'їдати не менше ніж п'ять видів овочів і фруктів. Вони містять клітковину, яка сприяє поліпшенню травлення й виведенню токсинів, й антиоксиданти, потрібні для збереження молодості.

Для здорового схуднення потрібно їсти 4-5 разів на день. Крім сніданку, обіду й вечері, варто робити перекуси на другий сніданок і полуденок: підійдуть горіхи, фрукти або кисломолочні продукти. Водночас треба дотримуватися інтервалів між прийомами їжі, які мають становити не менше ніж дві години.

Намагайтеся не смажити, а запікати їжу в духовці або готувати на пару. Також потрібно стежити за кількістю жирів, які витрачаються для приготування страв. Не лийте олію на пательню з пляшки – краще відміряти її столовою ложкою. Крім того, можна скористатися спеціальними антипригарними килимками й готувати їжу без жиру.

Для повноцінного засвоєння м'яса і риби треба поєднувати їх із гарніром з овочів. Намагайтеся уникати таких комбінацій у їжі, як м'ясо / риба з рисом, макаронами або картоплею – це значно ускладнює засвоєння їжі та навіть може призвести до утворення шкідливих сполук в організмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найпопулярніші помилки в схудненні: основні чинники, які заважають знижувати вагу.