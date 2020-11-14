День боротьби з діабетом: перші симптоми та коли варто звертатися до лікаря

У суботу, 14 листопада, відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом. Цього дня в 1891 році народився Фредерік Бантінг – лікар з Канади, який відкрив разом з колегами 1921 року інсулін – гормон, відповідальний за рівень глюкози в крові.

За відкриття Бантінг отримав Нобелівську премію. А через рік він врятував життя 14-річному хлопчикові, зробивши йому ін'єкцію інсуліну. У День боротьби проти діабету OBOZREVATEL розповідає, що це за хвороба та які її головні симптоми.

Що таке діабет

Цукровий діабет – це порушення обміну вуглеводів, у результаті якого підвищується рівень цукру в крові. Діабет буває двох типів:

1-го типу, за якого організм виробляє недостатню кількість інсуліну і хворому необхідно регулярно робити ін'єкції гормону;

2-го типу, за якого інсулін виробляється в нормальних або підвищених кількостях, але через порушення взаємодії з клітинами організм не може повноцінно його використовувати; хворим на діабет 2-го типу призначають дієту і препарати, що знижують вміст цукру в крові.

На 2-й тип доводиться до 90% випадків цукрового діабету.

Діабет буває двох типів: 1-го типу та 2-го типу Pixabay

Симптоми цукрового діабету

Ряд симптомів, перерахованих нижче, характерні для діабету обох типів. До них належать:

сильна спрага, яка не минає;

почастішання сечовипускання;

постійне відчуття голоду;

різка втрата ваги;

розпливчастість зору;

занепад сил, слабкість;

оніміння, поколювання в руках і ногах;

тривале загоєння ран, схильність до інфекцій;

свербіж шкіри.

За наявності симптомів діабету слід негайно звернутися до лікаря Pixabay

Ознаки діабету в дітей

У дітей можуть спостерігатися такі ознаки діабету:

посилення спраги: дитина встає попити навіть уночі;

часте сечовипускання, енурез;

сеча стає липкою, підгузник може прилипати до шкіри;

зниження ваги навіть при доброму апетиті;

слабкість, стомлюваність.

За наявності названих симптомів слід негайно звернутися до лікаря, щоб пройти обстеження на рівень цукру в крові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені озвучили несподівану ознаку діабету. Також було названо напої, що знижують ризик смерті у хворих на діабет, та продукти, що знижують ризик розвитку діабету на чверть.