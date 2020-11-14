День боротьби з діабетом: перші симптоми та коли варто звертатися до лікаря
У суботу, 14 листопада, відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом. Цього дня в 1891 році народився Фредерік Бантінг – лікар з Канади, який відкрив разом з колегами 1921 року інсулін – гормон, відповідальний за рівень глюкози в крові.
За відкриття Бантінг отримав Нобелівську премію. А через рік він врятував життя 14-річному хлопчикові, зробивши йому ін'єкцію інсуліну. У День боротьби проти діабету OBOZREVATEL розповідає, що це за хвороба та які її головні симптоми.
Цукровий діабет – це порушення обміну вуглеводів, у результаті якого підвищується рівень цукру в крові. Діабет буває двох типів:
1-го типу, за якого організм виробляє недостатню кількість інсуліну і хворому необхідно регулярно робити ін'єкції гормону;
2-го типу, за якого інсулін виробляється в нормальних або підвищених кількостях, але через порушення взаємодії з клітинами організм не може повноцінно його використовувати; хворим на діабет 2-го типу призначають дієту і препарати, що знижують вміст цукру в крові.
На 2-й тип доводиться до 90% випадків цукрового діабету.
Ряд симптомів, перерахованих нижче, характерні для діабету обох типів. До них належать:
сильна спрага, яка не минає;
почастішання сечовипускання;
постійне відчуття голоду;
різка втрата ваги;
розпливчастість зору;
занепад сил, слабкість;
оніміння, поколювання в руках і ногах;
тривале загоєння ран, схильність до інфекцій;
свербіж шкіри.
У дітей можуть спостерігатися такі ознаки діабету:
посилення спраги: дитина встає попити навіть уночі;
часте сечовипускання, енурез;
сеча стає липкою, підгузник може прилипати до шкіри;
зниження ваги навіть при доброму апетиті;
слабкість, стомлюваність.
За наявності названих симптомів слід негайно звернутися до лікаря, щоб пройти обстеження на рівень цукру в крові.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені озвучили несподівану ознаку діабету. Також було названо напої, що знижують ризик смерті у хворих на діабет, та продукти, що знижують ризик розвитку діабету на чверть.