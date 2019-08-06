День Бориса і Гліба 2019: кращі привітання та листівки

6 серпня святкується день ангела Бориса і Гліба на честь пам'яті святих князів староверців, яких по-зрадницькому вбив Святополк.

Ім'я Борис пов'язують з болгарським ханом Богорісом, який хрестив країну. Гліб – "спадкоємець Бога". OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками.

День ангела Бориса – привітання у віршах

У день ангела тобі бажаю, Боря,

Щоб в житті біди не знав,

Здоров'я, сил тобі, удачі море,

Щоб сам Господь тебе оберігав.

Хай щастя розчинить назустріч двері,

Нехай буде багато чистих, світлих днів,

Щоб життям ти йшов, Боря, мав віру

В добро, в удачу, в вірність відданих друзів!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі:

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

Правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих!

День ангела Бориса – привітання в прозі

Борисе, в твоє ім'я закладені "боротьба" і "слава". Нехай же твій характер, сильний і завзятий, допомагає в досягненні цілей, хай не буде перешкод на твоєму життєвому шляху. Іди з гордо піднятою головою і не здавайся! З іменинами!

***

Дорогий Борисе, нехай цей день подарує масу вражень і крутих емоцій, нехай все сьогодні буде тільки для тебе. Вітаю тебе, Боренька, і від душі бажаю здоров'я, удачі, успіху, впевненості, мужності серця і щастя душі!

День ангела Гліба – привітання у віршах

З Днем ангела, Гліб, тебе!

З святом хорошим вітаю,

Адже про іменини забувати не можна,

Я ж від себе тобі бажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Добрих, чуйних, вірних друзів,

У будинку - достатку, затишку завжди,

Нехай у двері його не стукає біда.

Здоров'я, успіху, посмішки в очах,

Віри, надії, удачі в справах,

У сім'ї - розуміння, тепла і любові.

Нехай юності полум'я не гасне в крові!

***

Бажаю Глібу в іменини

Я багато щастя і добра,

Щоб жив ти весело і мирно,

Щоб життя твоя річкою текла,

Щоб щастило тобі по життю,

І багато щастя всією душею,

Любити і близьких, і Вітчизну,

І все, що поруч є з тобою!

День ангела Гліба – привітання в прозі

Гліб, у кожного з нас є ангел-хранитель, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь близько нас. Хочу цього дня побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті і любові до ближнього свого.

***

Дорогий Гліб! Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здоров'я тіла, смирення душі, терпіння, стриманості. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була у тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

День ангела Бориса і Гліба – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня в Україні і світі відзначається ряд свят і пам'ятних дат.

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