День блондинок-2019: як оригінально привітати зі святом

31 травня відзначається Всесвітній день блондинок. Так, в цей день прийнято вітати і радувати жінок з білим волоссям.

Згідно з офіційною версією походження свята, його ініціаторами виступили американські блондинки, що працюють адвокатами, яких колеги-чоловіки не сприймали як рівних, перешкоджали їх кар'єрному росту, натякаючи на низький рівень інтелекту. OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання для блондинок.

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Привітання для блондинок в віршах

Прекрасна білявка зі святом вітаю!

Щастя, миру, радості я Тобі бажаю!

Хай доля усміхнеться у Твоїй світлиці

Немає на цім світі гарніше молодиці,

Хай квіти розквітають на Твоїм віконці

Хай зранку поцілунком розбудить Тебе Сонце,

Хай усмішка засяє на Твоєму личку,

Смуток весь, красуне, закинь на поличку!

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Світлі голови - це блондинки.

Немов з журнальної втекли картинки,

Яскраві, сміливі і відверті -

Зможуть весь світ підпорядкувати, напевно.

Здаватися трохи дурною - зброя розумних,

Здаватися смішний - зброя мудрих,

Здаватися трохи слабкою - зброя сильних -

Є весь арсенал у найкрасивіших.

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Таких як ти, трохи в світі,

Та що там, тільки ти одна!

Блондинок багато є красивих,

Але от з розумом у них біда...

Інша справа, ти, рідна!

Розумна, вишукана, улюблена,

Така серцю дорога,

Ти найкраща з усіх блондинок!

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Привітання для блондинок в прозі

Вітаю з Днем блондинок і хочу побажати завжди бути сліпуче красивою і блищати яскравою зіркою блонду на небі. Нехай весь світ буде у твоїх ніг, нехай сповнене розкоші, веселощів, радості і шику буде твоє життя.

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Всіх красунь білявих вітаємо з чудовим днем, коли сонячні відблиски, граючи на волоссі, запалять іскорки в ваших очах. Бажаємо, щоб на вас завжди звертали увагу, щоб цінували вас не за колір волосся, а за оптимізм, життєрадісність і прекрасний характер.

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Листівки

Як раніше писав OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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