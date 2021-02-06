День без мобільного телефону: в чому суть всесвітньої акції

У суботу, 6 лютого, відзначається Всесвітній день без мобільного телефону. Мета свята – спробувати якомога менше використовувати стільниковий зв'язок і гаджети.

Акція триває до 8 лютого включно: кожен охочий може приєднатися до неї в один із цих днів. Детальніше про День без телефону і його історію розповідає OBOZREVATEL.

Всесвітній день без мобільного телефону відзначається з 2001 року. Ідею акції запропонував письменник із Франції Філ Марсо, автор першого роману в СМС-ках і слова "адіктофонія", що позначає хворобливу залежність від мобільного телефону.

Його підтримали психологи, стривожені новою манією, що швидко розповсюджується по світу. Дата проведення акції випадає на день пам'яті святого Гастона (за католицьким календарем). Його ім'я у Франції асоціюється з відомою пісенькою: "Гастоне, дзвонить телефон, але знову ніхто не бере слухавку".

У психіатрії для позначення залежності від телефону існує спеціальний термін – "номофобія". Вона близька до адикцій – інших нездорових залежностей, таких як наркоманія, алкоголізм, ігроманія або шопоголізм.

Людина, що страждає від пристрасті до телефону, за допомогою інтернет-спілкування може компенсувати певні особистісні проблеми, наприклад, некомунікабельність або боязнь самотності.

Згідно з дослідженням, проведеним у Великобританії за участю більш ніж 2 тисяч користувачів мобільних телефонів, 53% людей починають нервувати через втрату телефона, його розрядження, зникнення сигналу або відсутність грошей на рахунку. Причому частіше страх у таких ситуаціях відчувають чоловіки (58%), аніж жінки (48%). В основному номофобія зустрічається серед підлітків і людей 18-24 років (77%).

У будь-який із наступних трьох днів після 6 лютого людям по всьому світу пропонується спробувати відмовитися від використання мобільного телефону.

Згідно з ідеєю свята, ЗМІ рекомендується зосередити увагу на висвітленні цієї теми, а навчальним закладам – проводити семінари, класні години та дискусії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було зареєстровано законопроєкт від депутата "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, яким пропонується заборонити в школах використання смартфонів та інших гаджетів, під'єднаних до інтернету.