День батька 2020 в Україні: 5 найкращих ідей для подарунка

У неділю, 21 червня, в Україні відзначається День батька. Напередодні свята багато хто замислюється про те, що ж подарувати своєму батькові.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує своїм читачам кілька ідей для подарунка до Дня батька.

Посуд з персональним написом

Купуйте красиву чашку, тарілку або келих, яким батько точно буде користуватися, і замовте для нього індивідуальний напис або зображення. Такий подарунок дуже потішить вашого батька, адже він буде особливим.

Чоловіча косметика

Яким би банальним не видався цей подарунок, але він найбільш "ходовий" і потрібний. Подаруйте батькові набір косметики для догляду, який складається з пінки для гоління, лосьйону після гоління, шампуню та гелю для душу. Якщо ж ваш батько носить бороду і вуса – подаруйте йому відповідні засоби для догляду.

zarva.com.ua

Аксесуари

Як не дивно, але практично всі чоловіки люблять різні аксесуари. І не просто люблять, а потребують їх. Портмоне, гаманці, візитниці, ремені, краватки, годинники та інші речі також ідеально підійдуть в якості подарунків до Дня батька.

yandex.com

Духи

На День батька відмінним подарунком татові будуть і хороші духи. Нехай це буде невеликий флакон, але вишуканий і брендовий.

tehnikaexpert.ru

Алкоголь

Ще одним приємним сюрпризом, який потішить вашого батька, буде набір хорошого і дорогого алкоголю. Або як зараз модно дарувати, цілий букет з алкоголем і різною закускою.

manbuket62.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, в чому суть Дня батька і як він відзначається в Україні.