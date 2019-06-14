ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/свята

День батька-2019: коли відзначають в Україні та що відомо про свято

5.5тЧитати матеріал російською

У неділю, 16 червня, в Україні вперше офіційно відзначатимуть День батька. Це свято не в числі і його дата була затверджена зовсім нещодавно.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про цей день та передумови його створення.

День батька в Україні з 2019 року відзначатимуть у третю неділю червня

День батька в Україні з 2019 року відзначатимуть у третю неділю червня

18 травня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ про щорічне відзначення Дня батька у третю неділю червня.

Раніше ж це свято в Україні не мало офіційної дати та відзначалося, як "Всенародний день батька" за пропозицією деяких міністерств, релігійних і громадських організацій – у другу неділю вересня чи третю неділю червня.

Новини
День батька-2019: як оригінально привітати зі святом

Варто зазначити, що ухвалення офіційної дати святкування Дня батька в Україні має на меті популяризувати сімейність, а також стати одним із елементів, які допоможуть формувати відповідальне батьківство й материнство.

Започаткування Дня батька покликане популяризувати відповідальне батьківство

Започаткування Дня батька покликане популяризувати відповідальне батьківство

А от історія виникнення Дня батька сягає 1909 року. Саме тоді у США його відзначили вперше. Засновницею вважають Сонору Смарт, вона була жителькою одного з міст штату Вашингтон та мала п'ятеро сестер і братів. Її мама померла, коли народжувала шосту дитину. Після цього виховання дітей повністю лягли на плечі її батька. Звичайно, він не міг замінити дітям маму, але робив усе можливе, щоб вони проживали в турботі та любові.

Аби якось віддячити своєму батькові, Сонора звернулася до міськради та запропонувала запровадити день для вшанування батька. Там її підтримали. Так, вперше це свято відзначили 19 червня у декількох містах штату Вашингтон. Трохи більш ніж через 50 років свято почали відзначати вже на національному рівні. У США цього дня з боку серця прикріпляють троянду на знак безкінечної любові до батька. Червона троянда – символ того, що тато живий та здоровий, а біла означає, що його вже немає.

Згодом традицію святкування Дня батька перейняли Іспанія, Португалія та Італія. В цих країнах батьків вітають у березні. Естонія, Швеція і Фінляндія святкують у листопаді, а Болгарія – в грудні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як краще привітати рідних і друзів із Трійцею, яку православні християни також відзначають у неділю, 16 червня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Пробили очередное дно! так лизать зад Западу могут только скакуасы!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel