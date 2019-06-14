День батька-2019: коли відзначають в Україні та що відомо про свято

У неділю, 16 червня, в Україні вперше офіційно відзначатимуть День батька. Це свято не в числі і його дата була затверджена зовсім нещодавно.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про цей день та передумови його створення.

День батька в Україні з 2019 року відзначатимуть у третю неділю червня

18 травня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ про щорічне відзначення Дня батька у третю неділю червня.

Раніше ж це свято в Україні не мало офіційної дати та відзначалося, як "Всенародний день батька" за пропозицією деяких міністерств, релігійних і громадських організацій – у другу неділю вересня чи третю неділю червня.

Варто зазначити, що ухвалення офіційної дати святкування Дня батька в Україні має на меті популяризувати сімейність, а також стати одним із елементів, які допоможуть формувати відповідальне батьківство й материнство.

Започаткування Дня батька покликане популяризувати відповідальне батьківство

А от історія виникнення Дня батька сягає 1909 року. Саме тоді у США його відзначили вперше. Засновницею вважають Сонору Смарт, вона була жителькою одного з міст штату Вашингтон та мала п'ятеро сестер і братів. Її мама померла, коли народжувала шосту дитину. Після цього виховання дітей повністю лягли на плечі її батька. Звичайно, він не міг замінити дітям маму, але робив усе можливе, щоб вони проживали в турботі та любові.

Аби якось віддячити своєму батькові, Сонора звернулася до міськради та запропонувала запровадити день для вшанування батька. Там її підтримали. Так, вперше це свято відзначили 19 червня у декількох містах штату Вашингтон. Трохи більш ніж через 50 років свято почали відзначати вже на національному рівні. У США цього дня з боку серця прикріпляють троянду на знак безкінечної любові до батька. Червона троянда – символ того, що тато живий та здоровий, а біла означає, що його вже немає.

Згодом традицію святкування Дня батька перейняли Іспанія, Португалія та Італія. В цих країнах батьків вітають у березні. Естонія, Швеція і Фінляндія святкують у листопаді, а Болгарія – в грудні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як краще привітати рідних і друзів із Трійцею, яку православні християни також відзначають у неділю, 16 червня.

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