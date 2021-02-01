День бабака 2021: історія і традиції незвичайного свята

Щорічно 2 лютого відзначається День бабака – незвичайне свято, яке є особливо популярним у США і Канаді. Цього дня традиційно спостерігають за бабаком, що виліз зі своєї нори.

За поведінкою тварини намагаються визначити, як скоро настане весна. Детальніше про традиції та історію Дня бабака розповідає OBOZREVATEL.

Як передбачають прихід весни в День бабака

За народними прикметами, в цей час бабак прокидається від зимової сплячки і вилазить зі своєї нори. Ритуал пробудження звірка приваблює безліч людей, які за його поведінкою дають прогноз погоди на весну.

Рано вранці бабака витягують з його нірки. Якщо 2 лютого похмуро, він не бачить своєї тіні і спокійно виходить – ознака того, що весна буде ранньою. Якщо ж сонячно, тварина бачить свою тінь і ховається назад до нори – зима триватиме ще шість тижнів. Після обряду передбачення в містах проходять святкові заходи і фестивалі.

Рано вранці 2 лютого бабака витягують з його норки Pixabay

Історія Дня бабака

У Стародавньому Римі передбачали погоду за поведінкою їжачків. А в північній Німеччині в більш пізні періоди функцію народного метеоролога виконував борсук або ведмідь.

Уперше День бабака офіційно відзначили 1886 року в США, в містечку Панксатони в горах Пенсильванії. 2 лютого там дістали з нори бабака на прізвисько Філ, який незабаром став місцевою зіркою. І хоча збувалися тільки 40% його пророцтв, на церемонію пробудження тваринки щорічно з'їжджалися безліч туристів.

Примітно, що 2 лютого також відзначається Стрітення Господнє (за григоріанським календарем), яке в народі вважається символом зустрічі зими та весни. За погодою на Стрітення також прийнято визначати час приходу весни: якщо світить сонце, холоди протримаються ще довго.

Вперше День бабака офіційно відзначили 1886 року в США Freepik

День бабака в Україні

Наразі День бабака святкують у багатьох країнах світу, включаючи Україну. Особливу популярність святу приніс вихід однойменної американської комедії 1993 року.

У нашій країні є свої бабаки – провісники погоди: харківський Тимко і львівська Маруся.

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