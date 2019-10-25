День автомобіліста: коли і як відзначають свято в Україні

Автолюбителі, далекобійники, працівники автотранспортних підприємств і всі, хто не уявляє свого життя без керма й дороги, в неділю, 27 жовтня, відзначатимуть професійне свято – День автомобіліста і дорожника.

Традиційно воно випадає останньої неділі жовтня. Напередодні Дня автомобіліста OBOZREVATEL зібрав інформацію про його історію та традиції.

День автомобіліста відзначають останньої неділі жовтня pixabay

День автомобіліста – історія свята

День автомобіліста й дорожника в Україні бере початок із 1993 року. Він був заснований відповідно до указу президента України. Згідно з документом, для свята відводиться остання неділю жовтня, саме тому його дата щороку змінюється.

День автомобіліста й дорожника 2019 pixabay

Традиції святкування Дня автомобіліста і дорожника

На честь професійного свята автотранспортні підприємства проводять корпоративні заходи та нагородження, влаштовують розважальні програми для працівників. Крім того, цього дня організовують різноманітні автопробіги, змагання, виставки ретромашин і сучасного транспорту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які релігійні свята відзначатимуть православні християни у жовтні 2019 року.

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