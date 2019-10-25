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25 жовтня • оновлено в 10:54
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День автомобіліста: коли і як відзначають свято в Україні

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Автолюбителі, далекобійники, працівники автотранспортних підприємств і всі, хто не уявляє свого життя без керма й дороги, в неділю, 27 жовтня, відзначатимуть професійне свято – День автомобіліста і дорожника.

Традиційно воно випадає останньої неділі жовтня. Напередодні Дня автомобіліста OBOZREVATEL зібрав інформацію про його історію та традиції.

День автомобіліста відзначають останньої неділі жовтня

День автомобіліста відзначають останньої неділі жовтня

pixabay

День автомобіліста – історія свята

День автомобіліста й дорожника в Україні бере початок із 1993 року. Він був заснований відповідно до указу президента України. Згідно з документом, для свята відводиться остання неділю жовтня, саме тому його дата щороку змінюється.

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День автомобіліста й дорожника 2019

День автомобіліста й дорожника 2019

pixabay

Традиції святкування Дня автомобіліста і дорожника

На честь професійного свята автотранспортні підприємства проводять корпоративні заходи та нагородження, влаштовують розважальні програми для працівників. Крім того, цього дня організовують різноманітні автопробіги, змагання, виставки ретромашин і сучасного транспорту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які релігійні свята відзначатимуть православні християни у жовтні 2019 року.

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свято
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