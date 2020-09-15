День Антонія та Феодосія Києво-Печерських: як молитися і що не можна робити 15 вересня

У вівторок, 15 вересня, православна церква вшановує пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських – засновників Києво-Печерської лаври.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію свята, його традиції, прикмети, заборони, а також публікує молитву святим Антонію і Феодосію.

Історія свята: хто такі Антоній і Феодосій Києво-Печерські

Преподобний Антоній народився на початку XI століття в місті Любеч поблизу Чернігова. Ще в юності він відчув потяг до вищого духовного життя, прийняв постриг в одній з обителей на Афоні, куди вирушив за напоумленням зверху.

Коли святий придбав духовну досвідченість у своїх подвигах, ігумен дав йому послух вирушати на Русь і насаджувати чернецтво в цій новопросвітленій християнській країні.

Преподобний Антоній насаджував чернецтво на Русі Фото: lampada.in.ua

1051 року Антоній оселився в двосаженній печері в Києві, викопаній пресвітером Іларіоном. Тут він продовжив подвиги суворого чернечого життя, і незабаром слава про нього поширилася по всій Русі. Багато хто став приходити до нього за духовною порадою, благословенням або проситися на проживання. Так Антонієм був прийнятий преподобний Феодосій.

Феодосій виріс у Курську, з раннього дитинства він проявляв благочестивий настрій, бував у церкві, читав слово Боже, був скромним, робив проскури, яких іноді не вистачало для літургії в храмі. Однак мати не підтримувала його в цьому, і почувши якось у церкві слова Господні: "Хто любить батька або матір більше, ніж Мене, недостойний Мене", він вирішив залишити її та явився до Києва до преподобного Антонія.

Преподобний Феодосій явився з Курська до Києва до преподобного Антонія Фото: k-istine.ru

Коли у святого Антонія налічувалося вже 12 сподвижників, він пішов на сусідню гору і вирив собі там печеру. Феодосій же залишився в колишній печері; незабаром він був обраний у ігумена.

До печер Антонія і Феодосія стали приходити благочестиві юнаки і просити дозволу залишитися в обителі. Ченці заснували церкву, а самі печери перетворили на келії. Печери, викопані Антонієм та іншими ченцями, згодом стали називатися Ближні, або Антонієві печери, а старі отримали назву Дальні, або Феодосієві.

Традиції свята

15 вересня церква також згадує святого мученика Маманта, римського християнина грецького походження. Його вважають покровителем і заступником немовлят, хворих з переломами, тварин.

У народі свято був відомий як Мамонт Вівчарник (святий вважався покровителем кіз і овець). Люди прибирали у дворах, сараях, загонах, де мешкали вівці й кози, обкурювали приміщення вереском, відганяючи нечисту силу, утеплювали мохом.

У цей період завершувався період літніх гулянь молоді: на вечірки починали збиратися в хатах.

15 вересня спостерігали за прикметами, щоб передбачити погоду на осінь і зиму Фото: Pixabay

Що не можна робити 15 вересня

Виганяти худобу з двору, інакше їй загрожують хвороби та інші напасті: "Федота і Руфіни, не виганяй з двору вранці худобу: виженеш – біду наженеш!".

Лаятися, злитися, лихословити, з'ясовувати стосунки.

Прикмети на 15 вересня

Дощ, що почався вранці, не буде тривати довго.

Під час вечірнього доїння в корови стало тверде вим'я – наступного дня буде похолодання.

На поверхню річки випливають білі карасі – до дощу.

Миші риють нори з входом на південь – до суворої зими.

Молитва святих Антонія і Феодосія

О угодницы Христовы, преподобнии отцы наши Антоние и Феодосие и вси святии Киево-Печерстии, светильницы пресветлые, святостию иноческаго жития первые просиявшие на земле Российстей, покровители града Киева и всего отечества нашего! К вам, молитвенникам теплым и предстателям непостыдным, усердно притекаем, в нуждах и скорбях наших утешения и помощи просяще. Помозите нам, рабам Божиим (имена), заступницы наши! Утвердите нас в вере святей, сохраните Церковь Божию от пагубных ересей и расколов, научите нас всегда творити заповеди Божия и вся предания церковная, от отец нам заповеданная, будите нам благосердые отцы и теплые молитвенницы, яко да прославим имя Живоначальныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПЦУ пояснила походження популярного фразеологізму "умивати руки".