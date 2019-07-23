День Антонія Печерського — заборони та прикмети свята

У вівторок, 23 липня, православні християни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського.

OBOZREVATEL зібрав заборони й традиції цього дня, а також найцікавіші факти про життя святого, якого вважають засновником Києво-Печерського монастиря і чернецтва.

День пам'яті Антонія Печерського

Святого Антонія від народження звали Антипом, виховувався він у побожній сім'ї і ще у юні роки прагнув до чернецтва. Згодом йому вдалося здійснити свій давній задум – поїхати на гору Афон. Там він отримав чернечий постриг та ім'я Антоній. За наказом настоятеля Есфігменського монастиря старця Феокиста, Антонію було виділено печеру в скелі над Егейським морем. Після отримання від настоятеля уроків чернечого життя, він вирушив на землі Київської Русі.

Втім, Антоній не пішов у жоден із монастирів, натомість знайшов собі місце у печері неподалік Берестова. Там він проводив молитви, дотримувався посту і працював. Про ченця стала ширитися слава. Навколо Антонія почали гуртуватися ченці.

Після смерті Володимира Великого Антоній повертався на гору Афон, а звідти знову до Києва й оселився подалі від людей у печері. Він охоче допомагав усім, хто звертався до нього за проханнями та порадами. Приходили й ті, хто теж хотів вступити у чернече життя. Їм Антоній не відмовляв.

Кількість ченців поступово збільшувалася, печери розросталися. Тому виникла ідея побудувати вгорі над печерами церкву Успіння Пресвятої Богородиці, аби монахи правили в ній богослужіння та читали молитви.

Антоній помер, доживши до 90 років. За легендою, про його відхід йому сповістила сама Богородиця.

Святого Антонія вважали чудотворцем – він лікував хворих і передбачав майбутнє. У народі ж Антонія називали Громоносцем. Це пов'язують із тим, що 23 липня зазвичай була сильна гроза, за якою визначали, яким буде осінній урожай.

Заборони 23 липня

У народі вірили, що цього дня краще утриматися від походу до перукарні. Якщо 23 липня підстригати волосся, то, вважається, що у такий спосіб ти вкорочуєш собі долю.

Прикмети 23 липня

Багато ряски на водоймах – до вдалого року.

Гроза в ніч на 23 липня – до гарної погоди.

Якщо свято припадає на середу або п'ятницю і водночас на вулиці гроза, то для рибалок це віщує гарний улов.

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