День Анни та Олександра: кращі привітання та листівки

23 червня відзначають день ангела Анни та Олександра. Анна з івриту означає "прихильність". Олександр з давньогрецької – "захисник".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками для іменинників в їхнє свято.

День ангела Анни – привітання у віршах

Я тобі бажаю, Аня,

З кожним роком розквітати,

У найкращому ресторані

Свої свята зустрічати.

Нехай веселим і успішним

Буде кожен день й година,

Щоб завжди тепло і ніжність

З твоїх очей линули!

***

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша — як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок мабуть лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!

Щаслива будь Анничко, довгих літ бажаю!

День ангела Анни – привітання в прозі

Анна, вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ти завжди була впевнена в собі, ніколи не сумнівалася в своїх рішеннях, цвіла і радувала оточуючих своєю красою, добрим серцем і щедрою душею. Будь щаслива щомиті!

***

Анна, хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

День ангела Олександра – привітання у віршах

У кишенях мати мані,

Пoлетіти на Багами,

Купатися в oкеані,

Засмагати на ліані

З красунями з телеекрану

Закрутити там рoмани…

І як зранку прoкинешся,

Не впасти з дивану!

Нехай всі мрії та сни збуваються!

Вітання Олександру!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину, —

В Олександра іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

День ангела Олександра – привітання в прозі

Олександре, в твій день ангела побажаю тобі бути завжди на позитиві, не зупинятися ні перед чим, сміливо і красиво писати довгу історію щастя і любові свого життя, в якій неодмінно буде місце для світлих мрій та великих справ.

***

Дорогий Олександре, сьогодні я від душі тебе вітаю і хочу побажати завжди бути впевненим борцем за своє щастя і справжнім переможцем. Нехай тебе нічого в цьому житті не лякає і не розчаровує, нехай кожен день буде сповнений вогню впевненості та цілеспрямованості. Успіху тобі, Олександре, здоров'я і відваги, гідних перемог і любові.

Листівки

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