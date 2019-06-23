День Анни та Олександра: кращі привітання та листівки

23 червня відзначають день ангела Анни та Олександра. Анна з івриту означає "прихильність". Олександр з давньогрецької – "захисник".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками для іменинників в їхнє свято.
День ангела Анни – привітання у віршах
Я тобі бажаю, Аня,
З кожним роком розквітати,
У найкращому ресторані
Свої свята зустрічати.
Нехай веселим і успішним
Буде кожен день й година,
Щоб завжди тепло і ніжність
З твоїх очей линули!
***
Трохи норовлива, але мила, як дитя,
Анна наша — як примхлива хвиля,
Не даєш нам сумувати, ані дня!
З усіх Анничок мабуть лиш одна така,
що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,
А інколи приємно навіть помовчати…
І разом на вечірці в танці поскакати…
Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!
Щаслива будь Анничко, довгих літ бажаю!
День ангела Анни – привітання в прозі
Анна, вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ти завжди була впевнена в собі, ніколи не сумнівалася в своїх рішеннях, цвіла і радувала оточуючих своєю красою, добрим серцем і щедрою душею. Будь щаслива щомиті!
***
Анна, хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.
День ангела Олександра – привітання у віршах
У кишенях мати мані,
Пoлетіти на Багами,
Купатися в oкеані,
Засмагати на ліані
З красунями з телеекрану
Закрутити там рoмани…
І як зранку прoкинешся,
Не впасти з дивану!
Нехай всі мрії та сни збуваються!
Вітання Олександру!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину, —
В Олександра іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
День ангела Олександра – привітання в прозі
Олександре, в твій день ангела побажаю тобі бути завжди на позитиві, не зупинятися ні перед чим, сміливо і красиво писати довгу історію щастя і любові свого життя, в якій неодмінно буде місце для світлих мрій та великих справ.
***
Дорогий Олександре, сьогодні я від душі тебе вітаю і хочу побажати завжди бути впевненим борцем за своє щастя і справжнім переможцем. Нехай тебе нічого в цьому житті не лякає і не розчаровує, нехай кожен день буде сповнений вогню впевненості та цілеспрямованості. Успіху тобі, Олександре, здоров'я і відваги, гідних перемог і любові.
Листівки
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