День Анни 2020: що не можна робити в свято

У вівторок, 22 грудня, православні віряни в Україні шанують святу Анну – мати Пресвятої Богородиці. Цей день присвячено чуду зачаття нею Божої Матері.

У народі свято відоме як Анна Зимова, Анна Темна або Анна; наші пращури вважали, що з цього дня починається новий рік. Про головні традиції і прикмети, а також про те, як молитися до святої, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто така свята Анна

Свята Анна народилася в 1 столітті до н. е. в родині священика Матфана. Вона та її чоловік святий Іоаким жили в місті Назарет Галілейський. За переказами, протягом 50 років у них не було дітей і коли одного разу в храмі Іоакиму відмовили в праві принести жертву (бездітність вважалася у євреїв ганьбою), він пішов до пустелі. Там йому явився ангел, який сповістив про майбутнє народження дочки.

Близько 16-15 року до н. е. свята Анна народила Марію – дитині дали ім'я, вказане ангелом. На знак подяки подружжя пообіцяло присвятити дівчинку Богу: в трирічному віці її було введено в Єрусалимський храм.

Близько 16-15 року до н. е. свята Анна народила Пресвяту Богородицю Діву Марію azbyka.ru

Коли Анна й Іоаким поставили Марію на першу сходинку храму, на подив присутніх, вона сама змогла піднятися нагору, де її зустрів первосвященик Захарія.

Як сказано в житії, Іоаким помер у 80-річному віці, через кілька років після введення Марії до храму, а Анна – у віці 79 років, через два роки після кончини чоловіка. Останні роки вона прожила при храмі поруч з дочкою.

Традиції в День святої Анни

22 грудня віряни йдуть до церкви, щоб помолитися про здоров'я і щастя своїх дітей. Безплідні просять у святої Анни якнайшвидшого зачаття, а вагітні – легких благополучних пологів.

Жінки в положенні на Анну дотримувалися посту, уникали важкої роботи і не виходили з дому: намагалися особливо берегти дитину в утробі.

У День Анни віряни моляться про здоров'я і щастя своїх дітей Pixabay

Цього дня православні також відзначають свято на честь чудотворної ікони Богородиці "Несподівана радість", перед якою моляться про прощення гріхів, зцілення від душевних недуг, глухоти, звернення заблукалих.

Наші предки вірили, що з Анни зима остаточно отримує свої права; в інших регіонах казали, що 22 грудня відбувається поворот на літо або починається Новий рік.

Вважалося, що з Дня Анни вовки збираються в зграї, а на Хрещення Господнє, після пострілів мисливців, розбігаються.

Що не можна робити в День святої Анни

Працювати по дому, займатися рукоділлям: день Анни вважався жіночим, тому всі справи представниці слабкої статі намагалися перенести на інший день.

Лаятися, сперечатися, злитися, заздрити.

Ходити до лісу: вовки особливо небезпечні.

Виходити з дому, переступати гострі предмети, розводити вогонь, шити, в'язати вагітним: забобонні люди вважають, що це загрожує небезпечними наслідками жінці та її майбутній дитині.

Іній в День Анни – під Новий рік буде хмарно з проясненнями Pixabay

Прикмети на 22 грудня

Багато бруньок на вільсі та березі – до врожайного року.

Іній – під Новий рік буде хмарно з проясненнями.

На Анну сонячно – в Новий рік теж ясно буде.

Дощ іде – весна буде дощовою.

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