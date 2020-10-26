День ангела Злати: найкращі привітання та листівки
Власниці імені Злата в понеділок, 26 жовтня, відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять їхньої покровительки великомучениці Злати Могленської.
До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.
Хто така Злата Могленская
Злата Могленська (Хриса) жила в 18 столітті в селі Слатіна (зараз Греція). Дівчина була дуже гарною, і одного разу її викрав турок і спробував схилити прийняти іслам. Але Злата не піддалася на вмовляння оточуючих і її піддали тортурам. Її били палицями, припікали обличчя, вирізали зі шкіри ремені і, врешті-решт, вбили шаблями. У селі тоді перебував протоігумен афонського монастиря Ставронікіта Тимофій, і перед загибеллю мучениця встигла передати йому прохання помолитися за неї. Дівчину таємно поховали її односельці.
Святкування великомучениці Златі було встановлено на честь її явлення 1912 року в місті Скоп'є в Північній Македонії, де тоді спалахнуло антитурецьке повстання сербів. За переказами, 26 жовтня перед сербськими вояками з'явилася діва, яка зміцнила їх перед боєм, чим допомогла отримати перемогу над турками. У цій діві серби впізнали Злату Могленську, яку після цього було зарахованодо лику святих.
Значення імені Злата
Злата – ім'я слов'янського походження, що виникло в епоху середньовіччя. Означає "золото" або "золота".
День ангела Злати: смс, вірші та проза
Желаю тебе, Злата,
Удачи необъятной,
Улыбок ярких, смеха
И мощного успеха!
Порхать свободной пташкой,
Быть всех на свете краше,
В везении купаться
И жизнью наслаждаться!
***
Твоє ім'я – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Дорогая Злата, поздравляю!
Жизнь пусть будет хороша,
Счастье нежно согревает
И поет всегда душа.
Пусть кружит вокруг веселье,
Расцветая лаской и теплом.
За тобой шагает вдохновенье
И удача наполняет дом.
***
Чого побажати людині,
У якої щасливе життя,
Яка святкує вже нині
День свого Ангела?
У тебе здоров'я хороше,
До серця любов прийшла,
В кишенях завжди є гроші,
Сум-біда від тебе пішла.
Тож бажаю тобі я сьогодні:
Збережи цей душевний стан,
Нехай будуть у тебе ще сотні
Приємних див, днів та свят.
***
От всей души желаю, Злата,
Тебе успехов и удачи,
Всегда счастливо жить, богато
И становиться лишь богаче!
Пускай любовь тебя, родная,
Все время будет согревать!
Я в этот день тебе желаю,
Всего, о чем можно мечтать!
***
Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Злата, с Днем ангела! Ты красива, умна, элегантна, обаятельна, общительна, ты интересный человек, с кучей идей и интересов. Оставайся такой всегда. Успехов во всех начинаниях, свершения самых невероятных планов, золотая наша!
***
Щиро вітаємо зі святом найвірнішого друга на світі! Злато, ти рідкісна людина – добра, чуйна, весела і надійна. Бажаємо тобі сімейного щастя, здійснення всіх твоїх бажань! Ти цього варта!
***
Поздравляю тебя, прелестная Злата. твое имя говорит само за себя, ты дороже золота, и я желаю тебе, чтобы "золотые горы" тебе не только обещались, чтобы настоящие герои могли их свернуть ради тебя! Будь счастлива, Злата, сияй золотыми лучами радости, надежды и любви, как яркое солнышко в чистом небе!
Картинки і листівки до дня ангела Злати
Іменини Злати: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru.