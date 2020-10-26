День ангела Злати: найкращі привітання та листівки

Власниці імені Злата в понеділок, 26 жовтня, відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять їхньої покровительки великомучениці Злати Могленської.

До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.

Хто така Злата Могленская

Злата Могленська (Хриса) жила в 18 столітті в селі Слатіна (зараз Греція). Дівчина була дуже гарною, і одного разу її викрав турок і спробував схилити прийняти іслам. Але Злата не піддалася на вмовляння оточуючих і її піддали тортурам. Її били палицями, припікали обличчя, вирізали зі шкіри ремені і, врешті-решт, вбили шаблями. У селі тоді перебував протоігумен афонського монастиря Ставронікіта Тимофій, і перед загибеллю мучениця встигла передати йому прохання помолитися за неї. Дівчину таємно поховали її односельці.

Святкування великомучениці Златі було встановлено на честь її явлення 1912 року в місті Скоп'є в Північній Македонії, де тоді спалахнуло антитурецьке повстання сербів. За переказами, 26 жовтня перед сербськими вояками з'явилася діва, яка зміцнила їх перед боєм, чим допомогла отримати перемогу над турками. У цій діві серби впізнали Злату Могленську, яку після цього було зарахованодо лику святих.

Значення імені Злата

Злата – ім'я слов'янського походження, що виникло в епоху середньовіччя. Означає "золото" або "золота".

День ангела Злати: смс, вірші та проза

Желаю тебе, Злата,

Удачи необъятной,

Улыбок ярких, смеха

И мощного успеха!

Порхать свободной пташкой,

Быть всех на свете краше,

В везении купаться

И жизнью наслаждаться!

***

Твоє ім'я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Дорогая Злата, поздравляю!

Жизнь пусть будет хороша,

Счастье нежно согревает

И поет всегда душа.

Пусть кружит вокруг веселье,

Расцветая лаской и теплом.

За тобой шагает вдохновенье

И удача наполняет дом.

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого Ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.

***

От всей души желаю, Злата,

Тебе успехов и удачи,

Всегда счастливо жить, богато

И становиться лишь богаче!

Пускай любовь тебя, родная,

Все время будет согревать!

Я в этот день тебе желаю,

Всего, о чем можно мечтать!

***

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Злата, с Днем ангела! Ты красива, умна, элегантна, обаятельна, общительна, ты интересный человек, с кучей идей и интересов. Оставайся такой всегда. Успехов во всех начинаниях, свершения самых невероятных планов, золотая наша!

***

Щиро вітаємо зі святом найвірнішого друга на світі! Злато, ти рідкісна людина – добра, чуйна, весела і надійна. Бажаємо тобі сімейного щастя, здійснення всіх твоїх бажань! Ти цього варта!

***

Поздравляю тебя, прелестная Злата. твое имя говорит само за себя, ты дороже золота, и я желаю тебе, чтобы "золотые горы" тебе не только обещались, чтобы настоящие герои могли их свернуть ради тебя! Будь счастлива, Злата, сияй золотыми лучами радости, надежды и любви, как яркое солнышко в чистом небе!

Картинки і листівки до дня ангела Злати

Іменини Злати: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru.