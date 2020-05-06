6 травня православні християни вшановують пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця, який в народі відомий як Юрій.

Крім того, цього дня всі, хто має ім'я Юрій, відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки і привітання Юрі з іменинами.

День ангела Юрія

День ангела Юрія: вірші

Сьогодні поспішаємо від серця ми Юрія привітати,

Ми Вам хочемо подарунки, настрій запропонувати,

А якщо у Вас є трохи часу та бажання,

То можемо прочитати Вам побажання.

Успіхів на роботі і в сімейному житті,

Дружина і діти щоб не були сумні,

У всьому знайдіть гумор та позитив,

Тоді для Вас світліше стане цей світ.

***

День ангела Юрія

Юрій – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Юрія,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

***

День ангела Юрія

Тихий, скромний, добрий малий,

Педантичний унікал,

Домосід, рибак бувалий,

І лиш трішки екстремал.

Шануєш сім'ю, її закони,

Влада дружини, порив ідей,

Всім зрозумілі канони,

Любиш бути серед людей.

Юрій, по суті – господар,

Справ домашніх – спец,

Нікуди не зникаємо,

Кращий у світі ти татусь!

З Днем ангела Юрія: привітання в прозі

– Юрочко, я тебе щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися в своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди кохати і бути коханим, сподіватися на краще і успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.

– Вітаю, Юро. Бажаю високо літати і завжди досягати поставлених цілей. Будь щасливим, Юрію, коханим і шанованим, впевненим у своїх силах і невтомним у пошуках своєї мрії. А щоб все у тебе вийшло, бажаю здоров'я, міцних сил, відваги серця й удачі.

З Днем ангела Юрія

– Дорогий Юрію, будь успішним у всьому, ніколи не сумуй і кожен раз знаходь саме те, що буде доставляти тобі тільки задоволення. Вітаю, Юро, і щиро бажаю здоров'я, удачі, любові, достатку і впевненості!

– Чудовий хлопець Юро, сьогодні свято твоєї душі, твій день, вітаю тебе. Побажаю великих успіхів на шляху до великих цілей і заповітних бажань, бажаю невтомних сил і бадьорості духу, нескінченної енергії та натхнення, міцного кохання і приємних щасливих моментів.

День ангела Юрія: листівки

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

З Днем ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

День ангела Юрія

З Днем ангела Юрія

З Днем ангела Юрія

День ангела Юрія

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Юріїв день 6 травня.