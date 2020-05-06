День ангела Юрія: найкращі листівки і привітання з іменинами
6 травня православні християни вшановують пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця, який в народі відомий як Юрій.
Крім того, цього дня всі, хто має ім'я Юрій, відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки і привітання Юрі з іменинами.
День ангела Юрія: вірші
Сьогодні поспішаємо від серця ми Юрія привітати,
Ми Вам хочемо подарунки, настрій запропонувати,
А якщо у Вас є трохи часу та бажання,
То можемо прочитати Вам побажання.
Успіхів на роботі і в сімейному житті,
Дружина і діти щоб не були сумні,
У всьому знайдіть гумор та позитив,
Тоді для Вас світліше стане цей світ.
***
Юрій – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Юрія,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
Тихий, скромний, добрий малий,
Педантичний унікал,
Домосід, рибак бувалий,
І лиш трішки екстремал.
Шануєш сім'ю, її закони,
Влада дружини, порив ідей,
Всім зрозумілі канони,
Любиш бути серед людей.
Юрій, по суті – господар,
Справ домашніх – спец,
Нікуди не зникаємо,
Кращий у світі ти татусь!
З Днем ангела Юрія: привітання в прозі
– Юрочко, я тебе щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися в своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди кохати і бути коханим, сподіватися на краще і успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.
– Вітаю, Юро. Бажаю високо літати і завжди досягати поставлених цілей. Будь щасливим, Юрію, коханим і шанованим, впевненим у своїх силах і невтомним у пошуках своєї мрії. А щоб все у тебе вийшло, бажаю здоров'я, міцних сил, відваги серця й удачі.
– Дорогий Юрію, будь успішним у всьому, ніколи не сумуй і кожен раз знаходь саме те, що буде доставляти тобі тільки задоволення. Вітаю, Юро, і щиро бажаю здоров'я, удачі, любові, достатку і впевненості!
– Чудовий хлопець Юро, сьогодні свято твоєї душі, твій день, вітаю тебе. Побажаю великих успіхів на шляху до великих цілей і заповітних бажань, бажаю невтомних сил і бадьорості духу, нескінченної енергії та натхнення, міцного кохання і приємних щасливих моментів.
День ангела Юрія: листівки
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Юріїв день 6 травня.