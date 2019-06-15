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День ангела Юлії: кращі привітання та листівки

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15 червня 2019 року відзначають день ангела Юлії. У перекладі з грецької мови – "хвиляста", "пухнаста".

Носій цього імені – товариська, творча, сприйнятлива до чужих страждань. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як можна привітати Юлію з днем ангела.

День ангела Юлії – привітання у віршах

День ангела Юлії: кращі привітання та листівки

Нехай в день ангела красою квітне світ

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

З днем ангела, люба моя Юлія!

***

Для Юлі хочеться сказати

Щось особливе, до серця,

І кращого лише побажати,

Життя солодкого, без частки перцю.

Щоб ніщо не відвернуло,

Вперед завжди вели бажання,

Щоб казково щастило,

Не знала розчарувань.

І нехай завжди блищать очі,

Нехай частіше сміх перемагає,

Нехай щаслива зірка

Завжди над головою сяє.

День ангела Юлії – привітання в прозі

День ангела Юлії: кращі привітання та листівки

Дорога Юліє, вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі бути щасливою. Бажаю здоров'я, любові та успіхів у роботі. Того, що ти й сама собі бажаєш, але в подвійному, а то й потрійному розмірі.

***

Люба моя Юленька, мила моя, вітаю тебе і від усього серця побажати хочу, щоб удача тобі посміхалася, щоб щастя твоє нікуди від тебе не поділося, щоб серце любов'ю зігрівають, щоб ти завжди прекрасною і чудовою залишалася.

День ангела Юлії – СМС

День ангела Юлії: кращі привітання та листівки

pexels.com

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Юлі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Листівки

День ангела Юлії: кращі привітання та листівки
День ангела Юлії: кращі привітання та листівки
День ангела Юлії: кращі привітання та листівки
День ангела Юлії: кращі привітання та листівки
День ангела Юлії: кращі привітання та листівки
День ангела Юлії: кращі привітання та листівки
День ангела Юлії: кращі привітання та листівки
День ангела Юлії: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня астрологи радять деяким знакам Зодіаку планувати свій бюджет, для інших же настає чудовий час інвестувати.

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