День ангела Юлії 31 травня: як привітати зі святом

Православні віряни 31 травня вшановують пам'ять мучениці Іулії, однієї з Семи святих дів, які постраждали на початку IV століття під час гонінь за часів імператора Діоклетіана.

Цього дня дівчата та жінки на ім'я Юлія відзначають свої іменини. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з Днем ангела: смс, вірші, листівки та відео.

З Днем ангела Юлії Pinterest

З Днем ангела Юлії: привітання у віршах і прозі

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печали к тебе не подпускает,

Пусть неудача от тебя бежит,

Пускай удача тебя часто посещает.

Для тебя сегодня, Юлечка, все нежные слова,

Пусть будет жизнь твоя, как река полна,

Пусть все проблемы решаются легко,

Пускай в судьбе все будет очень хорошо.

***

День ангела Юлії otkritkiok.ru

Хай Юлю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Листівка з іменинами Юлії maximum.fm

Дорогая Юленька, поздравляю тебя с Днем ангела и от всего сердца хочу пожелать, чтобы удача тебе улыбалась, чтобы счастье твое никуда от тебя не девалось, чтобы сердце любовью согревалось, чтобы ты всегда великолепной и чудесной оставалась.

***

Вітаю тебе, дорога Юлечко. Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.

Листівки до Дня ангела Юлії

Привітання з Днем ангела Юлії facedobra.com

Анімаційна листівка з Днем ангела Юлії otkritkiok.ru

Гіфка з Днем ангела Юлії otkritkiok.ru

Гарні картинки до Дня ангела Юлії otkritkiok.ru

День ангела Юлії: смс і картинки otkritkiok.ru

Картинки гіф до Дня ангела Юлії otkritkiok.ru

Відео в іменини Юлії

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За матеріалами: pozdravik.ru, pozdravok.ru.

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