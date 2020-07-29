День ангела Юлії 29 липня: як привітати зі святом

У середу, 29 липня, власниці імені Юлія відзначають свій День ангела. Так, церква цього дня вшановує пам'ять їхньої покровительки – мучениці Юлії Корсиканської.

До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.

День ангела Юлії: смс, вірші та проза

Путь подарят счастье, Юлия, тебе

Все твои мечты, надежды и желания.

В твоей легкой и удачливой судьбе

Будет только счастье, процветание!

И пусть каждый день тебя встречает,

Дарит лишь гармонию, любовь.

И жизнь пусть будет лишь такая,

Чтоб была радость вновь и вновь!

***

Хай Юлю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З Днем ангела Юлії Фото: maximum.fm

Юлия, Ангел с небес сошел

И средь земли ты живешь.

Пусть все сбывается светлое,

О чем мечтаешь и ждешь!

***

Юленько, вітаю з Днем ангела. Бажаю, щоб в твоє життя щодня приходило щастя, удача і диво. Нехай душа не втомлюється вірити в чудеса і вони трапляються, нехай серце буде наповненим щирим коханям і тебе шалено кохають.

***

Юлия, будь всегда той же очаровательной и радостной. Оставайся человеком, который искрит уверенностью и дарит ее окружающим. Я желаю дружной семьи, успехов в делах, а дни пусть радуют победами.

З Днем ангела Юлії: картинки та листівки

Привітання з Днем ангела Юлії Фото: vjoy.cc

Листівка до Дня ангела Юлії Фото: facedobra.com

Побажання в День ангела Юлії Фото: Pinterest

Вірші до Дня ангела Юлії Фото: Pinterest

Іменини Юлії: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru.