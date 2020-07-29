День ангела Юлії 29 липня: як привітати зі святом
29 липня власниці імені Юлія відзначають іменини. Фото: Pixabay
У середу, 29 липня, власниці імені Юлія відзначають свій День ангела. Так, церква цього дня вшановує пам'ять їхньої покровительки – мучениці Юлії Корсиканської.
До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.
День ангела Юлії: смс, вірші та проза
Путь подарят счастье, Юлия, тебе
Все твои мечты, надежды и желания.
В твоей легкой и удачливой судьбе
Будет только счастье, процветание!
И пусть каждый день тебя встречает,
Дарит лишь гармонию, любовь.
И жизнь пусть будет лишь такая,
Чтоб была радость вновь и вновь!
***
Хай Юлю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
З Днем ангела Юлії Фото: maximum.fm
Юлия, Ангел с небес сошел
И средь земли ты живешь.
Пусть все сбывается светлое,
О чем мечтаешь и ждешь!
***
Юленько, вітаю з Днем ангела. Бажаю, щоб в твоє життя щодня приходило щастя, удача і диво. Нехай душа не втомлюється вірити в чудеса і вони трапляються, нехай серце буде наповненим щирим коханям і тебе шалено кохають.
***
Юлия, будь всегда той же очаровательной и радостной. Оставайся человеком, который искрит уверенностью и дарит ее окружающим. Я желаю дружной семьи, успехов в делах, а дни пусть радуют победами.
З Днем ангела Юлії: картинки та листівки
Привітання з Днем ангела Юлії Фото: vjoy.cc
Листівка до Дня ангела Юлії Фото: facedobra.com
Побажання в День ангела Юлії Фото: Pinterest
Вірші до Дня ангела Юлії Фото: Pinterest
Іменини Юлії: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru.