День ангела Якова, Володимира та Софії: як оригінально привітати

4 червня відзначається День ангела Якова, Володимира та Софії. Ім'я Володимир перекладається як "володіючий світом". Грецьке ім'я Софія в перекладі означає "мудрість", а ім'я Яків означає "другий за народженням".

OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання та листівки з іменинами.

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Привітання з Днем ангела для Володимира

Слов'янське ім'я Володимир перекладається як "той, хто володіє світом". Володар такого імені – чоловік допитливий, наполегливий, розсудливий і миролюбний, цінує душевний комфорт і чистоту в будинку, який прагне до лідерства в компанії.

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Володимир, зі святом тебе.

Миру, і щастя, і добра

Бажаю я, в достатку жити,

Проблем не знати і не тужити.

Бажаю міцного здоров'я,

Бажаю збутися всім мріям,

Забути образи і погане.

Нехай мир лягає весь до ніг.

Бажаю в житті не здаватися,

Надію з вірою не втрачати,

З рідними в житті не розлучитися,

Проблем собі не створювати!

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Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

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Великого і мужнього Володимира, прекрасного чоловіка вітаю зі святом. Бажаю завжди бути лідером по життю, прагнути до цілей і здобувати успіх, бажаю міцного здоров'я і благополуччя, море задоволень і веселощів.

Привітання з Днем ангела для Софії

Древнє грецьке ім'я Софія в перекладі означає "мудрість". Софії відрізняються своєю піднесеністю і витонченістю, при цьому вони терплячі, чуйні, але принципові.

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Ім'я рідкісне - Софія,

Але звучить воно легко.

І тобі воно підходить,

Без сумніву, добре.

Ім'я "мудрість" означає,

Твій характер відображає.

Ти замислена, скромна,

Ну а головне, добра!

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Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

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Софія, вітаю зі святом! Бажаю, краси і доброти, чуйності та підтримки, взаєморозуміння і турботи. Нехай тебе оточує гармонія, достаток, комфорт і безтурботність. Міцного здоров'я, відданих друзів і успіху у всіх запланованих справах!

Привітання з Днем ангела для Якова

Володарі імені Яків завжди розважливі й розумні люди. Будь-яку ситуацію вони продумують на кілька кроків вперед. Довго освоюються в новій обстановці, довго звикають до нових людей.

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Тебе, Яків, вітаю

І бажаю світлих днів,

Не закриють сонця хмари

Ніколи в долі твоїй.

Силою духу і завзятістю

Ти їх зможеш розігнати,

Навіть можеш ти змусити

Сонце яскравіше засяяти.

За мрією своєї наполегливо

По п'ятах йди вперед,

І нехай віра та надія

Тебе до щастя приведе.

Яків, в цей світлий час

Вітаю я сердечно вас!

Будьте радісні, здорові,

Нехай успіх приходить знову.

Краще нехай взагалі не залишає

І справи будь-які він супроводжує.

Нехай мрія здійсниться зараз

І достаток виростить в сто раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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