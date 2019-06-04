День ангела Якова, Володимира та Софії: як оригінально привітати

4 червня відзначається День ангела Якова, Володимира та Софії. Ім'я Володимир перекладається як "володіючий світом". Грецьке ім'я Софія в перекладі означає "мудрість", а ім'я Яків означає "другий за народженням".
OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання та листівки з іменинами.
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Привітання з Днем ангела для Володимира
Слов'янське ім'я Володимир перекладається як "той, хто володіє світом". Володар такого імені – чоловік допитливий, наполегливий, розсудливий і миролюбний, цінує душевний комфорт і чистоту в будинку, який прагне до лідерства в компанії.
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Володимир, зі святом тебе.
Миру, і щастя, і добра
Бажаю я, в достатку жити,
Проблем не знати і не тужити.
Бажаю міцного здоров'я,
Бажаю збутися всім мріям,
Забути образи і погане.
Нехай мир лягає весь до ніг.
Бажаю в житті не здаватися,
Надію з вірою не втрачати,
З рідними в житті не розлучитися,
Проблем собі не створювати!
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Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
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Великого і мужнього Володимира, прекрасного чоловіка вітаю зі святом. Бажаю завжди бути лідером по життю, прагнути до цілей і здобувати успіх, бажаю міцного здоров'я і благополуччя, море задоволень і веселощів.
Привітання з Днем ангела для Софії
Древнє грецьке ім'я Софія в перекладі означає "мудрість". Софії відрізняються своєю піднесеністю і витонченістю, при цьому вони терплячі, чуйні, але принципові.
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Ім'я рідкісне - Софія,
Але звучить воно легко.
І тобі воно підходить,
Без сумніву, добре.
Ім'я "мудрість" означає,
Твій характер відображає.
Ти замислена, скромна,
Ну а головне, добра!
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Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
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Софія, вітаю зі святом! Бажаю, краси і доброти, чуйності та підтримки, взаєморозуміння і турботи. Нехай тебе оточує гармонія, достаток, комфорт і безтурботність. Міцного здоров'я, відданих друзів і успіху у всіх запланованих справах!
Привітання з Днем ангела для Якова
Володарі імені Яків завжди розважливі й розумні люди. Будь-яку ситуацію вони продумують на кілька кроків вперед. Довго освоюються в новій обстановці, довго звикають до нових людей.
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Тебе, Яків, вітаю
І бажаю світлих днів,
Не закриють сонця хмари
Ніколи в долі твоїй.
Силою духу і завзятістю
Ти їх зможеш розігнати,
Навіть можеш ти змусити
Сонце яскравіше засяяти.
За мрією своєї наполегливо
По п'ятах йди вперед,
І нехай віра та надія
Тебе до щастя приведе.
Яків, в цей світлий час
Вітаю я сердечно вас!
Будьте радісні, здорові,
Нехай успіх приходить знову.
Краще нехай взагалі не залишає
І справи будь-які він супроводжує.
Нехай мрія здійсниться зараз
І достаток виростить в сто раз.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.
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